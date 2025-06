Triển lãm nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí Việt Nam

Sự xa xỉ của giới siêu giàu trên du thuyền

"The Haves and Have-Yachts: Dispatches on the Ultrarich" của tác giả Evan Osnos là câu chuyện mở mang tầm mắt về các siêu du thuyền và lý do những tỷ phú sở hữu chúng, theo The Guardian.