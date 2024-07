Thiết kế bìa sách giúp designer thành ngôi sao TikTok

Những tiết lộ chân thực về nghề thiết kế bìa sách đã giúp Elisha Zepeda trở thành một “ngôi sao” trên TikTok, theo Publishers Weekly.

Hầu hết video trên tài khoản TikTok của nhà thiết kế bìa sách Elisha Zepeda đều có nội dung tương tự: Nhận nhiệm vụ từ nhà xuất bản, đưa ra một số đề xuất, nhận phản hồi, thực hiện một số chỉnh sửa và cuối cùng, chia sẻ về hình bìa được chọn.

Dù người xem thường không vui khi thấy một số thiết kế bị từ chối, họ rất thích thú với quá trình các bìa sách được ra mắt. Tính đến gần đây, tài khoản TikTok của nhà thiết kế Zepeda (@ez.bookdesign) đã thu hút được hơn 356.000 người theo dõi và gần 6 triệu lượt thích.

Mạng xã hội đưa độc giả đến với thế giới bìa sách

Lý giải sức hút với độc giả, Zepeda cho biết chính các video thú vị đã khiến quá trình kết nối với độc giả giàu tính tương tác hơn. Thay vì chỉ đăng một trang bìa đã hoàn thiện lên mạng, các video của Zepeda khắc hoạ chân thực công việc của một nhà thiết kế bìa sách và quy trình phía sau.

Hai thiết kế bị loại của Zepeda. Ảnh: Publishers Weekly.

Một yếu tố nữa giúp thông điệp của Zepeda có sức nặng hơn là khả năng phá vỡ sự ngăn cách giữa người tiêu dùng và người sáng tạo, giữa độc giả với tác giả, nhà thiết kế, nhà biên tập và mọi đối tượng tham gia vào ngành xuất bản.

Theo Zepeda, trong khi ngành công nghiệp sách có những quy chuẩn cho thiết kế bìa, có một điều độc giả cũng quan tâm là tính nghệ thuật và sáng tạo của bìa sách. “Nhìn thấy phản ứng trong phần bình luận khiến tôi cảm thấy có rất nhiều người như mình. Tôi chỉ chi 30 USD cho một cuốn sách bìa cứng nếu nó trông giống tác phẩm nghệ thuật mà tôi có thể trưng bày. Mọi người muốn có một thứ hữu hình để thể hiện sở thích của mình. Việc sử dụng một hình bìa tầm thường sẽ nhanh chóng bị độc giả lãng quên khi có những tấm hình bìa tương tự. Hầu hết người xem của tôi đều có chung cảm xúc đó”.

Hai thiết kế được chọn của Zepeda. Ảnh: Publishers Weekly.

Zepeda thậm chí từng nghĩ đến việc tính phí các nhà xuất bản nếu họ muốn tìm ra xu hướng thị trường thông qua kênh TikTok của ông. Số lượt xem kênh TikTok của nhà thiết kế bìa này dao động từ 400.000 đến 5 triệu lượt. Trong đó, hàng nghìn người thường đưa ra bình luận về các mẫu thiết kế bìa yêu thích.

Còn nơi nào khác mà nhà xuất bản có thể tiếp cận được nhiều ý kiến ​​của độc giả như vậy? Và sau khi cuốn sách được xuất bản, nhiều người trong số độc giả này sẽ nhớ rằng họ có tiếng nói trong việc lựa chọn trang bìa và có thể nhờ đó doanh thu bán sách cao hơn. Tất cả cùng có lợi.

Các xu hướng trong thiết kế bìa sách

Một vài năm trước, các nhà phê bình đã đề cập đến “blob”, xu hướng sử dụng các đốm màu sặc sỡ với đường nét tươi sáng làm nền cho tiêu đề.

Xu hướng "blob" trong thiết kế bìa. Ảnh: PrinMag.

Cách thiết kế này phù hợp với chiến lược của các nhà quảng cáo, khi họ muốn một trang bìa phải thu hút càng nhiều người càng tốt. Họ cho rằng: “Chúng tôi muốn hình bìa thu hút độc giả nữ, nhưng chúng tôi không muốn bất kỳ phụ nữ nào cảm thấy bị loại trừ”.

Vì vậy, thay vì hình bìa tác phẩm sử dụng màu da thật, màu tóc thật, hay bất cứ đường nét nào đại diện cho một màu da, một tính cách hay một bản sắc văn hóa cụ thể, giới thiết kế sử dụng nhiều màu sắc trừu tượng để tăng độ tương thích của các mẫu bìa sách với mọi đối tượng.

Một xu hướng khác là người phụ nữ quay lưng đi. Theo Zepeda, xu hướng này cũng tương tự như “blob”, muốn thu hút lượng độc giả nữ lớn bằng cách ít hiển thị chi tiết nhân vật.

Ngoài ra, hiện cũng có xu hướng về sử dụng các khối màu sắc rực rỡ và đồng nhất. Yellowface, Greta & Valdin, Wandering Stars, Come & Get it, Memory Piece hay Fire Season là những tác phẩm đại diện cho xu hướng này.

Elisha Zepeda. Ảnh: Publishersweekly.

Theo Zepeda, ngoài phong cách thiết kế hay các xu hướng lớn kể trên, có một yếu tố quan trọng nữa làm nên một hình bìa sách tuyệt vời. Đó là sắc thái của thiết kế bìa. Mục đích chính của bìa sách là khiến ai đó cầm cuốn sách lên và đọc mặt sau. Bìa sách giống như một đoạn giới thiệu phim, giúp mang tới một cái nhìn thoáng qua về nội dung và đủ sức thu hút để độc giả trả tiền xem toàn bộ.

Do đó, bìa sách là nơi nghệ thuật phát huy tác dụng và là nơi những nhà thiết kế giỏi nhất phát triển. Hình bìa những quả cam bọc trong giấy bóng của Bliss Montage, hộp sọ làm bằng hoa của Ghost Wall, những tín hiệu hỗn loạn của The Memory Police, hình minh họa dị hình của Human Blues. Trong khi không tiết lộ hết cốt truyện, những hình bìa này giúp độc giả cảm nhận sắc thái ấn tượng và thu hút của câu chuyện.