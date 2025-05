KOL lấn sân đến bìa sau của sách

Thiết kế bìa, trong đó có bìa sau của sách đang trải qua sự thay đổi đáng kể trong kỷ nguyên mạng xã hội, theo NPR.

Ảnh: NPR.

Một chủ đề đang gây nhiều tranh luận trong giới nhà văn và người sáng tạo nội dung là cách thiết kế bìa sau của sách.

Vào cuối tháng 1, Sean Manning, một trong những người nắm giữ quyền xuất bản của Simon & Schuster, đã viết một bài luận cho Publishers Weekly giải thích rằng ông sẽ không yêu cầu sách phải có phần tóm tắt nội dung sau bìa nữa.

Theo Manning, "cố gắng có được lời tóm tắt và giới thiệu không phải cách hiệu quả". Bằng chứng là một số đầu sách được hoan nghênh trong danh mục sách cũ của Simon & Schuster, ví dụ Catch-22 và All the President's Men, khi mới xuất bản cũng không cần bất kỳ lời đề cử nào.

Giá trị của tóm tắt bìa sách

Thông thường, trước khi một cuốn sách được xuất bản, bản thảo của tác phẩm đó được gửi cho một số nhà văn khác, thường là những người có danh tiếng. Họ sẽ đọc bản thảo và viết một vài dòng tóm tắt và bày tỏ ý kiến về nó.

Mặc dù điều này có vẻ đơn giản, nhưng nó không dễ dàng như vẻ bề ngoài. Rebecca Makkai, tác giả của năm cuốn sách, bao gồm cả tác phẩm lọt vào vòng chung kết giải Pulitzer The Great Believers, đã thông báo trên Substack của bà vào tháng 12/2024 rằng bà sẽ tạm dừng viết các đoạn tóm tắt như vậy.

Makkai chia sẻ: "Có một điều đã xảy ra với tôi, cũng giống như nhiều nhà văn khác. Khi biên tập viên của một cuốn sách yêu cầu tôi viết tóm tắt. Tôi phải bỏ dở mọi thứ. Tôi đọc cuốn sách đó. Mất rất nhiều thời gian. Khi tôi viết xong tóm tắt thì nhận được lời nói cảm ơn. Tuy nhiên, phần tôi viết không được in vào cuốn sách".

Trên thực tế, phần tóm tắt của bà được đưa lên Amazon, nhưng không được đưa vào cuốn sách. Lý do là cuốn sách đó nhận được nhiều phần tóm tắt hơn mức cần thiết nên đội biên tập đã tiến hành chọn lọc.

Lời giới thiệu và các đoạn tóm tắt sách thường xuất hiện tại bìa sau của sách. Ảnh: Stuart Thaman.

Điều này đã khiến Makkai tổn thương. Thêm vào đó, việc viết tóm tắt này mất nhiều thời gian và có thể khó tránh khỏi việc dùng lại những từ có vẻ sáo rỗng. Do đó, bà quyết định tạm dừng viết tóm tắt trong khoảng hai năm.

Makkai cho biết bà đã viết hơn 150 bản tóm tắt sách trong suốt sự nghiệp của mình và bà không phản đối sự xuất hiện của chúng trong các tác phẩm. "Hiện tại, chúng vẫn rất cần thiết. Chỉ là chúng ta phải tiết kiệm thời gian của mình", bà cho hay.

Emilie Sommer, người tiếp cận các đầu sách để mua cho hiệu sách East City Bookshop ở Washington, chia sẻ suy nghĩ của Makkai. Là một chuyên gia thẩm định sách, bà cũng từng được yêu cầu viết rất nhiều tóm tắt và biết trách nhiệm đó tốn thời gian và công sức ra sao.

Tuy nhiên, Sommer hiểu rõ tầm quan trọng của những bản tóm tắt này. Trên cương vị độc giả, nếu Sommer thấy một tác giả bà yêu thích tán dương một cuốn sách nào đó, bà sẽ chú ý nhiều tới tác phẩm đó hơn.

"Còn về mặt chuyên môn, với tư cách là người mua sách cho một hiệu sách độc lập, tôi còn dựa nhiều hơn nữa vào các bản tóm tắt này, đặc biệt là đối với những tác phẩm hư cấu đầu tay của tác giả mới", Sommer cho biết.

Câu hỏi về mạng xã hội

Với sự phát triển của mạng xã hội, đang có nhiều tiếng nói cho rằng các nền tảng này đã vượt lên nội dung tóm tắt sách để trở thành căn cứ hàng đầu khi khách hàng lựa chọn tác phẩm.

Chia sẻ trên BookTok đang ảnh hưởng đến lựa chọn mua sách của độc giả. Ảnh: KMUW.

BookTok và Bookstagram đã trở thành những nền tảng độc giả thường lựa chọn để tìm hiểu về sách. Khi một tác giả nhận được sự chú ý lớn trên này, họ có thể dễ dàng thành danh. Khởi đầu sự nghiệp là một "bookstagrammer", nhà văn Chip Pons sắp ra mắt Winging It With You, cuốn tiểu thuyết đầu tay được giới xuất bản truyền thống hỗ trợ.

Pons đôi khi cảm thấy như mình đang ở cả hai thế giới: Vừa là một độc giả thích khám phá những cây viết và tác phẩm mới và vừa là một tác giả vui mừng khi được tham gia giới xuất bản truyền thống.

Là người muốn tôn vinh các nhà văn nghiệp dư, ông hiểu rất rõ giá trị của các đoạn tóm tắt sách. Đối với Pons, viết tóm tắt sách giúp mang lại giá trị cộng đồng. Những câu từ ngắn gọn đó có thể giúp lan toả tiếng nói của những người thiểu số, lan toả tính đa dạng trong cộng đồng và đưa sách đến với những độc giả có thể đã không quyết định đọc chúng nếu không có lời giới thiệu của một tác giả nổi tiếng.

Đồng tình với ý kiến này, Sommer cho biết mạng xã hội sẽ không làm giảm đi vai trò của các đoạn tóm tắt và đề cử sách, vì mạng xã hội chỉ tập trung vào một số thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, trong khi nhiều thể loại khác vẫn cần sự đề cử từ giới nhà văn để đến được với độc giả.

Sommer khẳng định: “Mạng xã hội không mang lại điều giống nhau cho tất cả thể loại sách".

Và ngay cả với những thể loại thường thu hút sự chú ý trên các nền tảng xã hội, những thể loại này sẽ được giúp sức thêm nhờ tiếng nói từ những người có sức ảnh hưởng, theo nhận định của Pons. Thay vì chỉ có tên của những nhà văn bày tỏ nhận định ở bìa sau của sách, tên của những người có sức ảnh hưởng trong ngành cũng nên có mặt ở đây, Pons cho hay.