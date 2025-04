Người đứng sau xu hướng bìa sách thế kỷ 21

Trong thế giới thiết kế bìa sách, Rodrigo Corral đã trở thành nhà thiết kế hàng đầu bằng cách tạo ra một phong cách không thể định nghĩa, theo Fast Company.

Rodrigo Corral là cái tên nổi bật trong thế giới thiết kế bìa sách. Ảnh: Slate Magazine.

Rodrigo Corral từ lâu đã nổi tiếng trong ngành thiết kế bìa sách, đặc biệt là về sự đa dạng và khả năng sáng tạo vô tận. Đây là kết luận được rút ra sau hàng loạt cuốn sách lớn do ông thiết kế bìa như The Fault in Our Stars, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, Survivor, Lullaby hay danh mục sách của Chuck Palahniuk.

Trên cương vị giám đốc sáng tạo của nhà xuất bản Farrar, Straus and Giroux (FSG) và một studio cá nhân, Corral đã dành ba thập kỷ để âm thầm định nghĩa lại diện mạo của sách thế kỷ 21. Sản phẩm của Corral có sự mới lạ tuyệt đối và mang lại cảm giác rất đương đại.

“Bìa sách thường đi theo xu hướng. Khi một người tạo ra một tác phẩm tuyệt vời thì mọi người khác đều sao chép nó”, Frey, một trong những khách hàng đầu tiên của Corral, chia sẻ. “Nhưng nếu bạn quan tâm đến ai là người tạo ra tác phẩm ban đầu và cố gắng truy tìm, bạn sẽ luôn tìm ra đó là Rodrigo”. Frey cho biết.

Tìm ra mục tiêu sáng tạo

Có bố mẹ là người nhập cư từ Colombia, Rodrigo sinh ra và lớn lên tại Long Island, New York. Sách không đóng vai trò lớn trong thời thơ ấu của ông. Tuy nhiên, khi ông khoảng 10 tuổi, bố mẹ đã mua một bộ Bách khoa toàn thư Britannica và Rodrigo say sưa với chúng.

Ông kể lại: "Tôi mở bộ sách ra và đánh giá các vật liệu, cách đóng viền kim loại và lớp da giả. Đó là những ký ức đầu tiên và gần gũi nhất của tôi với sách".

A Million Little Pieces là tác phẩm bìa đầu tay của Rodrigo.

Sau khi nhận ra thiết kế và nghệ thuật là con đường ông muốn theo đuổi, ông đã nộp đơn vào Trường Nghệ thuật Thị giác tại New York. Sau khi rời trường, Rodrigo được nhận vào nhà xuất bản FSG năm 1996. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là tham gia làm phiên bản bìa mềm cuốn Getting What You Came For: The Smart Student’s Guide to Earning a Master’s or a Ph.D. Cuốn sách đã có sẵn hình bìa minh họa và ông tiếc vì không thể truyền tải sự sáng tạo của riêng mình. Dù vậy, ông vẫn tận dụng tối đa cơ hội bằng cách thay đổi màu một số chi tiết, điều giúp bìa sách trở nên nổi bật hơn.

Rodrigo rất thích những ngày đầu tại FSG, nơi các nhà thiết kế trẻ được tham gia nhiều cuộc họp và người đứng đầu thường đi dọc hành lang và đích thân chào hỏi mọi người. Các nhà thiết kế giỏi và tác phẩm của họ được đánh giá cao, điều giúp giải thích tại sao FSG luôn giữ được vị thế của mình.

“FSG luôn là một nhà xuất bản văn học có danh tiếng dựa trên chất lượng biên tập. Điều đó có nghĩa là từ quan điểm thiết kế, chúng tôi không chạy theo thị hiếu”, Rodrigo nói.

Tuy nhiên, sau năm năm làm việc tại công ty, Rodrigo cho biết không có nhiều cơ hội thăng tiến, vì vậy ông đã rời đi và làm việc một thời gian tại nhà xuất bản Grove Atlantic, sau đó là Doubleday. Ông bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự năm 2001, nhưng được hưởng trợ cấp thôi việc chín tháng. Và đó là lúc ông thành lập studio thiết kế độc lập Rodrigo Corral Design Studio.

Nghiêm túc, nỗ lực và hướng đến tiêu chuẩn cao

Dự án đầu tiên của studio là làm bìa sách A Million Little Pieces của tác giả James Frey. Trong khi tác giả gửi cho Rodrigo những bức tranh về địa ngục thời xưa và những hình ảnh liên quan tới câu chuyện về một người nghiện rượu và lạm dụng thuốc, ông đã tự mình đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Frey nhớ lại: “May mắn thay, ông ấy bỏ qua mọi thứ tôi gửi và tự làm bìa sách theo ý tưởng riêng. Khi tôi nhìn thấy hình bìa (về một cánh tay với rất nhiều chấm bi trên nền màu xanh), tôi đã rất ngạc nhiên. Về mặt hình ảnh, nó không chỉ bắt mắt mà còn tạo cảm giác sắc nét, nguy hiểm. Hình bìa cũng gợi sự cô đơn và có phần tan vỡ”. Frey sau đó cũng hợp tác tiếp với Rodrigo cho hình bìa cuốn sách Next to Heaven.

Cuốn sách dự kiến ra mắt tháng 6 này.

Không chỉ khách hàng ấn tượng với sự sáng tạo của Rodrigo, ngay cả cộng sự làm việc cùng ông cũng phải thán phục.

Catherine Casalino gia nhập studio của Rodrigo vào năm 2003 với tư cách là thực tập sinh và sau đó tiếp tục ở lại đây để phát triển.

Casalino chia sẻ: "Rodrigo có thói quen hướng đến một tiêu chuẩn rất cao và ông khuyến khích bất kỳ ai làm việc tại studio cũng có tâm thế như vậy. Và một trong những nỗ lực đó là luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng mới”.

“Trong thời đại này bạn có thể dễ dàng kết hợp một hình ảnh có sẵn và một phông chữ bất kỳ để tạo ra hình bìa mới hoặc đơn giản hơn là lặp đi lặp lại một phong cách bìa hay dùng. Nhưng Rodrigo phản đối điều đó. Bạn thuê studio của ông không phải vì bạn biết mình sẽ nhận được gì, mà vì bạn biết họ có thể mang đến điều đặc biệt mà bạn không tưởng tượng ra được”, Casalino nói.

Và để làm được một tác phẩm tuyệt vời, ngoài sự sáng tạo thì đó còn là một tâm thế nghiêm túc, nhiệt thành và chăm chỉ. Phó chủ tịch hiện tại của Random House, giám đốc phụ trách nghệ thuật Greg Mollica đã gia nhập studio của Corral ở vị trí nhà thiết kế trẻ vào khoảng năm 2002-2003. "Ông ấy là một độc giả sâu sắc và kỹ lưỡng. Ông đọc bản thảo cả ngày, mang chúng về nhà và đọc lại vào ban đêm. Và ông đến studio vào sáng hôm sau với những ý tưởng và cách thức độc đáo cho hình bìa", Mollica nhớ lại.

"Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về studio của ông là những cuốn sách về mỹ thuật, nhiếp ảnh, thời trang và văn hóa chiếm không gian lớn hơn nhiều những cuốn sách về thiết kế đồ họa truyền thống. Ông say mê hình ảnh và sưu tầm nghệ thuật. Nghệ thuật ở khắp nơi. Rodrigo suy nghĩ như một nghệ sĩ và đó là điều đã tạo nên sự khác biệt của ông ấy trong thế giới thiết kế bìa sách".

Năm 2011, Corral tái gia nhập FSG với tư cách là giám đốc sáng tạo và ở cương vị đó cho đến nay. Tại FSG, Corral làm việc với một nhóm các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm trong một môi trường cởi mở. Về phía studio, Corral coi đó là nơi tiếp thị kết hợp với sự chỉ đạo sáng tạo từ ông.

Nhìn chung, "cách chúng tôi đánh giá các dự án là chúng tôi không dựa theo một phong cách nào đó, chúng tôi dựa vào chính nội dung của cuốn sách", Rodrigo nói.

Casalino cũng chia sẻ quan điểm này: “Tôi nghĩ ảnh hưởng của Rodrigo đối với thiết kế bìa sách hiện đại là ông ấy thể hiện những giọng văn độc đáo của văn học hiện đại theo đúng cách của chúng và phản ánh hướng đi thực sự của văn học hiện đại”.