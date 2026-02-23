Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trẻ táo bón, chậm đi cầu cần lưu ý những gì?

  • Thứ hai, 23/2/2026 15:33 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Táo bón, chậm đi cầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ ít đi ngoài cũng là bệnh lý.

Việc hiểu đúng trẻ đi ngoài thế nào là bình thường, nguyên nhân gây táo bón và cách xử trí phù hợp sẽ giúp cha mẹ chăm sóc con an toàn, tránh lo lắng không cần thiết.

tao bon anh 1

Táo bón, chậm đi cầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trẻ đi ngoài như thế nào là bình thường và thế nào là táo bón?

Đi ngoài bình thường ở trẻ

Tần suất đi cầu ở trẻ phụ thuộc vào độ tuổi và chế độ ăn:

  • Trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn:

- Có thể đi ngoài 3–5 lần/ngày hoặc 2–3 ngày/lần vẫn được xem là bình thường.

- Phân mềm, vàng, sệt như hoa cà hoa cải

  • Trẻ bú sữa công thức:

- Thường đi ngoài 1–2 lần/ngày

- Phân sệt hơn, mùi nặng hơn

  • Trẻ ăn dặm:
Đi ngoài ít nhất 1 lần/ngày hoặc cách ngày.

Quan trọng không phải số lần, mà là tính chất phân và sự thoải mái của trẻ khi đi cầu.

Dấu hiệu trẻ bị táo bón

Trẻ được coi là táo bón khi có một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

  • Đi ngoài dưới 3 lần/tuần
  • Phân khô, cứng, vón cục
  • Trẻ rặn nhiều, khóc, đỏ mặt khi đi cầu
  • Có thể kèm đầy bụng, chán ăn, sợ đi ngoài.

Nguyên nhân dẫn đến trẻ chậm đi cầu, táo bón là gì?

Một số nguyên nhân thường gặp bao gồm:

Nguyên nhân sinh lý

  • Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện
  • Trẻ bú mẹ hoàn toàn, hấp thu gần như hết chất dinh dưỡng, ít bã thải

Nguyên nhân dinh dưỡng

  • Uống không đủ nước
  • Ăn ít chất xơ (rau xanh, trái cây)
  • Pha sữa công thức quá đặc
  • Chuyển đổi sữa hoặc chế độ ăn đột ngột
Nguyên nhân thói quen
  • Trẻ nhịn đi cầu do đau rát hậu môn
  • Tập đi vệ sinh sai thời điểm

Nguyên nhân bệnh lý (ít gặp)

  • Dị tật hậu môn - trực tràng
  • Suy giáp, rối loạn chuyển hóa
  • Dị ứng đạm sữa bò

Trẻ chậm đi cầu sinh lý, phụ huynh nên làm gì?

Với trẻ chậm đi cầu sinh lý (phân mềm, trẻ không đau, vẫn ăn ngủ tốt), cha mẹ không cần quá lo lắng.

tao bon anh 2

Nếu táo bón kéo dài, không cải thiện dù đã điều chỉnh ăn uống, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám.
Nên:
  • Tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc ăn uống bình thường
  • Theo dõi tính chất phân, không chỉ số ngày
  • Không tự ý dùng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn cho trẻ

Việc can thiệp không cần thiết có thể khiến trẻ mất phản xạ đi cầu tự nhiên.

Cách massage bụng để trẻ dễ đi ngoài

Massage bụng đúng cách giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ trẻ đi cầu dễ dàng hơn.

Cách thực hiện:

  • Thời điểm: sau ăn 30–60 phút
  • Tay ấm, có thể dùng dầu massage cho bé
  • Massage theo chiều kim đồng hồ (chiều của ruột)

Các động tác đơn giản:

  1. Xoa tròn quanh rốn: 10–15 vòng
  2. Động tác đạp xe: Gập – duỗi chân nhẹ nhàng
  3. Vuốt bụng hình chữ I – L – U

Thực hiện 5–10 phút/lần, 1–2 lần/ngày

Các cách khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ

Tùy độ tuổi, cha mẹ có thể áp dụng:

Điều chỉnh chế độ ăn

  • Tăng chất xơ hòa tan: rau mồng tơi, rau dền, bí đỏ
  • Trái cây giúp nhuận tràng: chuối chín, đu đủ, lê, mận
  • Cho trẻ uống đủ nước

Với trẻ bú sữa công thức

  • Pha sữa đúng tỷ lệ
  • Có thể đổi sang loại sữa mát, dễ tiêu (theo tư vấn y tế)

Tạo thói quen đi cầu

  • Cho trẻ đi vệ sinh vào một giờ cố định mỗi ngày
  • Không ép, không tạo áp lực cho trẻ

Không tự ý dùng thuốc xổ, thuốc đặt hậu môn khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Phòng ngừa táo bón ở trẻ như thế nào?

Để phòng táo bón hiệu quả, cha mẹ nên:

  • Duy trì chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ
  • Cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày
  • Khuyến khích trẻ vận động, bò, chạy nhảy
  • Tập thói quen đi cầu đúng giờ
  • Theo dõi phân của trẻ thường xuyên

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu:

  • Táo bón kéo dài trên 2–3 tuần
  • Trẻ đau bụng nhiều, nôn ói
  • Phân có máu
  • Trẻ chậm tăng cân, biếng ăn rõ rệt

Tre so sinh can chat gi de kich thich chieu cao? hinh anh

Trẻ sơ sinh cần chất gì để kích thích chiều cao?

9 giờ trước 11:44 23/2/2026

0

Giai đoạn sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) là thời điểm trẻ có tốc độ phát triển nhanh nhất so với mọi giai đoạn khác. Đây còn được xem là "giai đoạn vàng" phát triển chiều cao của trẻ.

Dau co vai gay khi ngu day phai lam sao? hinh anh

Đau cổ vai gáy khi ngủ dậy phải làm sao?

7 giờ trước 14:01 23/2/2026

0

Tình trạng ngủ dậy bị đau cổ vai gáy gặp ở rất nhiều người, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là do ngủ sai tư thế, căng thẳng kéo dài hoặc liên quan đến các bệnh lý xương khớp.

https://suckhoedoisong.vn/tre-tao-bon-cham-di-cau-can-luu-y-nhung-gi-169260210230738133.htm

Bs. Hoàng Trang/ Sức khỏe & Đời sống

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

táo bón đi ngoài đi cầu trẻ em

