Trẻ sơ sinh cần chất gì để kích thích chiều cao?

Giai đoạn sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) là thời điểm trẻ có tốc độ phát triển nhanh nhất so với mọi giai đoạn khác. Đây còn được xem là "giai đoạn vàng" phát triển chiều cao của trẻ.

Khi mới bắt đầu lên chức "cha mẹ", điều bạn mong muốn nhất là bé yêu của mình được khỏe mạnh và hạnh phúc. Giai đoạn sơ sinh là một trong ba giai đoạn vàng giúp trẻ tăng chiều cao. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng biết cách kích thích chiều cao cho trẻ sơ sinh đúng cách và hiệu quả.

Chiều cao chuẩn của trẻ sơ sinh

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giai đoạn sơ sinh (từ 0 đến 12 tháng tuổi) là thời điểm chiều cao của bé phát triển nhanh chóng vượt bậc. Chiều cao ở trẻ sơ sinh phụ thuộc vào yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng và sự chăm sóc của gia đình.

Trẻ mới sinh có chiều cao tiêu chuẩn khoảng 49-50 cm. Tốc độ tăng trưởng của trẻ sơ sinh rất nhanh. Nhìn chung, chiều dài của trẻ sơ sinh đủ tháng tăng khoảng 30% khi được 5 tháng tuổi và đạt đến 50% chiều dài lúc sinh khi được 1 tuổi. Trẻ thường cao thêm khoảng 25 cm trong năm đầu đời. Hầu hết bé trai đạt được một nửa chiều cao trưởng thành ở tuổi 2, trong khi các bé gái đạt được điều này khi được 19 tháng tuổi.

Sau năm đầu tiên, tốc độ tăng trưởng chiều dài của trẻ chậm lại một chút. Đến 2 tuổi, tốc độ tăng trưởng chiều cao ổn định ở mức khoảng 6 cm mỗi năm cho đến tuổi vị thành niên.

Giai đoạn sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) là thời điểm trẻ tăng chiều cao nhanh vượt trội. Ảnh: Smart Parenting.

Những chất dinh dưỡng tăng chiều cao cho trẻ

Theo Baidu Health, năm đầu đời là giai đoạn "vàng" để bé phát triển về chiều cao, diễn ra liên tục và mạnh mẽ trong 3 tháng sau sinh.

Trẻ sơ sinh cần hấp thụ nhiều loại chất dinh dưỡng để hỗ trợ kích thích chiều cao trong quá trình tăng trưởng, và chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng đối với trẻ:

- Protein: Là chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển, trẻ sơ sinh có thể nhận được protein chất lượng cao từ sữa mẹ, sữa công thức và các thực phẩm bổ sung như thịt, cá và các loại đậu. Lượng protein đầy đủ giúp phát triển và sửa chữa cơ bắp và mô.

- Canxi: Canxi là khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Trẻ sơ sinh có thể nhận được canxi từ sữa mẹ, sữa công thức, và sau khi bắt đầu ăn dặm, từ sữa chua và phô mai. Vitamin D giúp hấp thụ canxi, vì vậy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các thực phẩm giàu vitamin D cũng rất quan trọng.

- Sắt: Sắt rất cần thiết cho quá trình sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy. Trẻ sơ sinh có thể nhận đủ sắt từ ngũ cốc ăn dặm bổ sung sắt, thịt và các loại đậu để hỗ trợ tốc độ trao đổi chất cao cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng.

- Vitamin A: Vitamin này có lợi cho chức năng miễn dịch, thị lực và sự phát triển của tế bào. Trứng, cà rốt và các loại rau lá xanh đậm là những nguồn cung cấp vitamin A tốt.

- Kẽm: Kẽm rất cần thiết cho sự phân chia và phát triển của tế bào, giúp tăng chiều cao. Thịt nạc, gia cầm, hải sản và các loại hạt là nguồn cung cấp kẽm tốt.

Chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với giấc ngủ đủ giấc và vận động vừa phải sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển chiều cao. Khi làm quen các loại thực phẩm mới, hãy chú ý xem bé có phản ứng dị ứng nào không và điều chỉnh cho phù hợp dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.