Loại thực phẩm hại thận số một

Quan niệm “ăn gì bổ nấy” khiến nhiều người chọn thận động vật để bồi bổ, song các chuyên gia cảnh báo đây là thực phẩm giàu purin, dễ gây hại thận khi dùng quá mức.

Thói quen ăn mặn, ăn nhiều thận động vật có thể gây gánh nặng cho thận. Ảnh: Freepik.

Thận thường được ví như “máy lọc tự nhiên” của cơ thể. Cơ quan nhỏ bé này ngày đêm giúp loại bỏ chất thải, điều hòa nước và điện giải, đồng thời giữ ổn định huyết áp.

Tuy nhiên, theo Jimu News, trong thói quen ăn uống hàng ngày, nhiều người vô tình đặt gánh nặng lớn lên thận mà không hay biết. Các chuyên gia y khoa cảnh báo rằng muốn bảo vệ thận, trước hết cần tránh những hiểu lầm phổ biến và điều chỉnh lại lối sống.

Một quan niệm dân gian quen thuộc là “ăn gì bổ nấy”, cho rằng ăn thận động vật có thể giúp bổ thận. Tuy nhiên, bác sĩ Lưu Lập Quân, Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, khẳng định quan niệm này không có cơ sở khoa học.

Theo bác sĩ, các chất dinh dưỡng như protein trong thận động vật sau khi vào cơ thể sẽ được tiêu hóa và phân giải thành các axit amin cơ bản. Chúng không thể “chuyển hướng” đến thận của con người để sửa chữa hay tăng cường chức năng cơ quan này. Việc bảo vệ thận không nằm ở chuyện ăn gì bổ nấy, mà quan trọng là tránh chế độ ăn nhiều muối, nhiều đạm và nhiều purin.

Điều đáng lưu ý là thận động vật vốn thuộc nhóm thực phẩm giàu purin. Khi purin được nạp vào cơ thể quá nhiều, chúng sẽ chuyển hóa thành axit uric. Nồng độ axit uric cao không chỉ có thể gây ra bệnh gout mà còn lắng đọng tại thận, làm tăng nguy cơ bệnh thận do gout hoặc bệnh thận do axit uric.

Ngoài ra, nếu một người vốn đã có chức năng thận suy giảm, chế độ ăn nhiều đạm sẽ khiến thận phải làm việc vất vả hơn để lọc thải sản phẩm chuyển hóa. Việc ăn mặn kéo dài cũng có thể gây giữ nước và natri trong cơ thể, làm tăng huyết áp và từ đó tiếp tục tổn thương thận.

Bác sĩ Tiêu Minh Triều, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Trùng Khánh, khuyến nghị mỗi người nên duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn và ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi và giảm gánh nặng cho các cơ quan, trong đó có thận.

Trước khi đi ngủ, bạn nên tránh vận động cường độ cao. Thay vào đó, có thể lựa chọn các hình thức vận động nhẹ nhàng như yoga, giãn cơ hoặc đi bộ thư thả. Những hoạt động này giúp cơ thể thư giãn mà không gây áp lực quá mức.

Về chế độ ăn, các chuyên gia khuyên nên duy trì thực đơn thanh đạm, giảm muối và hạn chế đạm động vật. Các món hấp, luộc hoặc chần sơ sẽ tốt cho thận hơn so với món nướng hay chiên rán đậm vị.