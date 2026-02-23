8 ngày Tết, hơn nửa triệu người nhập viện khám bệnh, cấp cứu

Từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, bệnh viện cả nước tiếp nhận hơn nửa triệu lượt khám. Bệnh nội khoa tăng mạnh, cấp cứu luôn trong tình trạng căng thẳng.

Trong 8 ngày Tết, hơn 510.000 lượt khám cấp cứu được ghi nhận trên cả nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2, các bệnh viện trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế tỉnh, thành và y tế ngành đã tiếp nhận 510.051 lượt khám, cấp cứu. Riêng 24 giờ cuối kỳ báo cáo ghi nhận 84.206 lượt khám và 35.010 ca nhập viện.

Trong 8 ngày, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 182.897 lượt. Tính đến 7h ngày 21/2, có 131.303 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế. Hơn 20.300 ca phẫu thuật được thực hiện, 16.700 trẻ chào đời trong dịp Tết.

Tai nạn do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế vẫn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Cả nước ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu liên quan đến pháo nổ, 179 trường hợp phải nhập viện và một ca tử vong. Ngoài ra, 61 trường hợp nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế phải vào viện, trong đó 3 người không qua khỏi.

Dù số ca giảm so với trước, thương tích do pháo vẫn nặng nề, nhiều nạn nhân mất ngón tay, mù mắt, mất sức lao động hoặc tử vong. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ liên tiếp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân vỡ nhãn cầu, dập nát hốc mắt, chấn thương sọ não do pháo.

Một người đàn ông 45 tuổi ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng tổn thương cả hai mắt, dập não, xuất huyết dưới màng cứng sau khi tự đốt pháo. Một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị xuất huyết nội nhãn nặng do nhặt pháo chưa nổ hết để đốt lại.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai, từ mùng 2 Tết, lượng bệnh nhân tăng nhanh và duy trì ở mức cao. Nếu ngày thường trung tâm tiếp nhận khoảng 300 ca/ngày, dịp Tết con số lên tới 400 ca/ngày, nhiều trường hợp nguy kịch phải hồi sức tích cực.

Đến hết mùng 5 Tết, toàn viện có khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm nhưng bệnh lý nội khoa tăng mạnh, đặc biệt viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa. Khoảng 60% ca viêm tụy cấp liên quan đến rượu bia trong các cuộc liên hoan. Nhiều bệnh nhân có bệnh nền mạn tính, nhập viện muộn khiến điều trị phức tạp, kéo dài.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cũng tiếp nhận 28 ca cấp cứu do pháo nổ và 5 ca do vũ khí, vật liệu tự chế. Phần lớn nạn nhân là người trẻ, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương mắt, chi thể, đặc biệt hai bàn tay.

Ở phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số bệnh nhân cấp cứu tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong đó tai nạn sinh hoạt tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu tiếp nhận 273 ca, dao động 200-360 lượt. Thấp nhất là ngày 29 tháng Chạp với 199 ca, cao điểm mùng 3 Tết lên tới 366 ca, sau đó giảm dần vào những ngày cuối kỳ nghỉ.

Bộ Y tế cho biết trong những ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám hơn 25.300 lượt nghi do tai nạn giao thông, ghi nhận 163 ca tử vong. Ngoài ra có 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm; gần 1.200 ca sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 ca sởi; không ghi nhận ca bạch hầu và liên cầu lợn.