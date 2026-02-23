Đau cổ vai gáy khi ngủ dậy phải làm sao?

Tình trạng ngủ dậy bị đau cổ vai gáy gặp ở rất nhiều người, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là do ngủ sai tư thế, căng thẳng kéo dài hoặc liên quan đến các bệnh lý xương khớp.

Đau cổ vai gáy sau khi ngủ dậy là tình trạng tương đối phổ biến. Việc theo dõi triệu chứng để tiến hành chẩn đoán và điều trị kịp thời là cần thiết để tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguyên nhân gây đau cổ vai gáy

Ngủ sai tư thế

Tư thế ngủ không phù hợp không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Việc nằm sấp, nằm nghiêng lệch cổ trong thời gian dài có thể khiến mạch máu vùng cổ bị chèn ép, làm giảm cung cấp oxy cho tế bào, từ đó gây đau nhức cổ vai gáy.

Sử dụng gối không phù hợp

Người trưởng thành thường ngủ khoảng 7-9 tiếng mỗi đêm, đồng nghĩa với việc cổ và vai gáy phải tiếp xúc với gối trong thời gian dài. Gối quá cao dễ gây đau mỏi vai gáy, trong khi gối quá thấp khiến cổ bị ngửa ra sau quá mức, tạo áp lực lên dây chằng cột sống cổ và gây đau. Vì vậy, cần lựa chọn gối có độ cao và độ đàn hồi phù hợp.

Lạm dụng điều hòa hoặc quạt gió

Việc để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào vùng cổ vai gáy trong thời gian dài có thể gây co cứng cơ, dẫn đến đau mỏi khi thức dậy.

Nguyên nhân bệnh lý

Ngoài các yếu tố sinh hoạt, đau cổ vai gáy còn có thể do một số bệnh lý như:

Thoái hóa cột sống cổ: Thường gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện nay có xu hướng trẻ hóa, nhất là ở những người phải ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày.

Thoát vị đĩa đệm: Bệnh có thể xảy ra đột ngột sau chấn thương hoặc tai nạn sinh hoạt. Khi dây thần kinh bị chèn ép, người bệnh thường đau dữ dội vùng cổ vai gáy, cơn đau có thể lan từ vai xuống cẳng tay và tăng rõ khi ho hoặc hắt hơi.

Chấn thương: Va đập hoặc chấn thương trong sinh hoạt, thể thao có thể khiến vùng cổ vai gáy đau rõ hơn vào buổi sáng khi vừa thức dậy.

Tình trạng ngủ dậy bị đau cổ vai gáy gặp ở rất nhiều người.

Xử trí khi đau cổ vai gáy như thế nào?

Khi ngủ dậy bị đau cổ vai gáy, bạn có thể áp dụng một số biện pháp giảm đau sau:

Chườm lạnh: Dùng túi lạnh chườm vào vùng đau trong khoảng 20 phút mỗi lần để giảm viêm và giảm đau nhanh. Nếu cơn đau kéo dài hơn một ngày, có thể chuyển sang chườm nóng để thư giãn cơ và cải thiện tuần hoàn máu.

Vận động nhẹ nhàng: Đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập nhẹ giúp tăng lưu thông máu đến vùng cổ vai gáy. Tránh nằm yên hoàn toàn vì có thể khiến cơ bị co cứng và đau nhiều hơn.

Nghỉ ngơi hợp lý: Không làm việc quá sức, tạo điều kiện để vùng cổ được thư giãn.

Đeo đai hỗ trợ cổ: Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng đai cổ để giúp cột sống cổ duy trì tư thế đúng.

Vật lý trị liệu, châm cứu: Các phương pháp này giúp thư giãn cơ, lưu thông khí huyết và giảm đau hiệu quả. Có thể kết hợp châm cứu với ngải cứu hoặc chiếu đèn hồng ngoại để tăng hiệu quả thư giãn cơ.

Mát xa, day ấn huyệt: Giúp tăng tuần hoàn máu, giảm đau nhức vùng cổ vai gáy. Ngoài ra, người bệnh có thể kết hợp các bài tập dưỡng sinh cho vùng cổ để cải thiện tình trạng đau mỏi.

Phòng ngừa đau cổ vai gáy khi ngủ dậy

Để hạn chế tình trạng đau cổ vai gáy sau khi thức dậy, cần lưu ý:

Ngủ đúng tư thế, tránh nằm sấp hoặc nằm nghiêng một bên quá lâu.

Lựa chọn gối và đệm phù hợp, không quá cao hoặc quá thấp.

Tránh giữ một tư thế quá lâu. Nếu công việc phải ngồi nhiều, hãy đứng dậy, vận động nhẹ sau mỗi giờ làm việc.

Giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, tránh để khí lạnh thổi trực tiếp vào vùng cổ vai gáy.

Tập thể dục thường xuyên để tăng độ dẻo dai và khả năng chịu lực của vùng cổ.

Khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và điều trị các bệnh lý gây đau cổ vai gáy.

Hạn chế lạm dụng thiết bị điện tử. Sử dụng máy tính, điện thoại đúng tư thế; giữ màn hình ngang tầm mắt, tránh cúi cổ quá lâu và không kẹp điện thoại giữa tai và vai khi nghe.

Chườm nóng, chườm lạnh, mát xa, thay đổi gối ngủ và điều chỉnh tư thế sinh hoạt là những biện pháp thường được áp dụng để cải thiện đau cổ vai gáy. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tái diễn thường xuyên hoặc mức độ đau ngày càng tăng, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.