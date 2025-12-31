Tranh cãi trong chiến thắng của Arsenal

Tâm điểm tranh cãi xuất hiện trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa tại Emirates thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

Pha bóng khiến trọng tài mất nhiều thời gian để xác định bàn thắng hợp lệ cho Arsenal.

Phút 69, Trossard dứt điểm gọn gàng sau một tình huống tấn công nhanh nhưng ngay lập tức xuất hiện nghi vấn việt vị. Bukayo Saka bị cho là đứng dưới hàng phòng ngự Aston Villa trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, khiến quyết định công nhận bàn thắng bị tạm hoãn.

Tổ trọng tài VAR vào cuộc và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng khung hình. Sau đó, một tình huống khác cũng được rà soát, liên quan đến vị trí của Piero Hincapie trong cùng pha tấn công. Trọng tài phải mất khá nhiều thời gian để xác nhận tính hợp lệ.

Cuối cùng, mọi thắc mắc được giải tỏa. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận Saka không rơi vào thế việt vị, đồng thời Hincapie cũng đứng ở vị trí hợp lệ. Một góc quay sau đó được công bố và làm rõ toàn bộ tình huống, qua đó VAR công nhận bàn thắng của Trossard.

Trước đó, Arsenal đối mặt với tranh cãi ở bàn mở tỷ số. Phía Aston Villa cho rằng Gabriel Magalhaes phạm lỗi với thủ môn Emiliano Martinez trong pha đá phạt góc của Saka. Tuy nhiên, các chuyên gia của Sky Sports nhận định Martinez không bị cản trở trái phép và chính anh mới là người xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Gabriel ghi bàn.

Hai bàn thắng còn lại của Arsenal, do công của Martin Zubimendi và Gabriel Jesus, đều đến từ những tình huống không để lại tranh cãi. Thầy trò Mikel Arteta giành chiến thắng thuyết phục 4-1, khẳng định sức mạnh và sự ổn định trong cuộc đua tại Ngoại hạng Anh bất chấp việc vắng Declan Rice.