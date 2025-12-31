Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tranh cãi trong chiến thắng của Arsenal

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:50 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tâm điểm tranh cãi xuất hiện trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa tại Emirates thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

Pha bóng khiến trọng tài mất nhiều thời gian để xác định bàn thắng hợp lệ cho Arsenal.

Phút 69, Trossard dứt điểm gọn gàng sau một tình huống tấn công nhanh nhưng ngay lập tức xuất hiện nghi vấn việt vị. Bukayo Saka bị cho là đứng dưới hàng phòng ngự Aston Villa trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, khiến quyết định công nhận bàn thắng bị tạm hoãn.

Tổ trọng tài VAR vào cuộc và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng khung hình. Sau đó, một tình huống khác cũng được rà soát, liên quan đến vị trí của Piero Hincapie trong cùng pha tấn công. Trọng tài phải mất khá nhiều thời gian để xác nhận tính hợp lệ.

Cuối cùng, mọi thắc mắc được giải tỏa. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận Saka không rơi vào thế việt vị, đồng thời Hincapie cũng đứng ở vị trí hợp lệ. Một góc quay sau đó được công bố và làm rõ toàn bộ tình huống, qua đó VAR công nhận bàn thắng của Trossard.

Trước đó, Arsenal đối mặt với tranh cãi ở bàn mở tỷ số. Phía Aston Villa cho rằng Gabriel Magalhaes phạm lỗi với thủ môn Emiliano Martinez trong pha đá phạt góc của Saka. Tuy nhiên, các chuyên gia của Sky Sports nhận định Martinez không bị cản trở trái phép và chính anh mới là người xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Gabriel ghi bàn.

Hai bàn thắng còn lại của Arsenal, do công của Martin Zubimendi và Gabriel Jesus, đều đến từ những tình huống không để lại tranh cãi. Thầy trò Mikel Arteta giành chiến thắng thuyết phục 4-1, khẳng định sức mạnh và sự ổn định trong cuộc đua tại Ngoại hạng Anh bất chấp việc vắng Declan Rice.

Arsenal nhấn chìm Aston Villa

Rạng sáng 31/12, Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Premier League trên sân nhà.

12 giờ trước

Cú sốc với Arsenal

Arsenal hứng chịu cú sốc lớn khi tiền vệ Declan Rice vắng mặt ở trận đại chiến Aston Villa thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

15 giờ trước

Nỗi lo triệu euro của Arteta giữa đỉnh cao Premier League

Arsenal dẫn đầu Premier League, nhưng Arteta hiểu lợi thế ấy không bền vững. Khi trung phong đắt giá chưa đáp ứng kỳ vọng, kỳ chuyển nhượng mùa đông trở thành nỗi lo khó tránh.

20 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Bien dong nhan su o U23 Viet Nam hinh anh

    Biến động nhân sự ở U23 Việt Nam

    14 phút trước 14:09 31/12/2025

    0

    HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai, trong khi tiền đạo Thanh Nhàn tiếp tục được theo dõi sát sao vì tổn thương cơ bắp.

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    1 giờ trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý