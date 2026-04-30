Tranh cãi của Rookie có hồi kết

Vụ lùm xùm giữa Rookie, nữ MC Hilda và bạn gái mới đã ngã ngũ sau khi nam tuyển thủ thừa nhận chính mình là người thêu dệt nên những lời cáo buộc sai sự thật.

Tuyển thủ Rookie và nữ MC Hilda được người hâm mộ gọi là một trong những cặp đôi đẹp nhất LPL. Ảnh: Weibo.

Vào tháng 3, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) xôn xao trước thông tin cựu vương CKTG 2018 - Rookie và nữ MC Hilda chính thức "đường ai nấy đi". Từng được ca tụng là một trong những cặp đôi đẹp nhất LPL, quyết định chia tay của cả hai đã để lại nhiều cú sốc và sự tiếc nuối cho người hâm mộ.

Đáng chú ý, Rookie khiến dư luận bất ngờ, thậm chí là phẫn nộ khi công khai bạn gái mới chỉ ít ngày sau khi chia tay người cũ. Điều này khiến một bộ phận lớn người hâm mộ quay lưng, chỉ trích nam tuyển thủ và nhắm vào bạn gái mới của anh bằng những lời lẽ khiếm nhã.

Rookie bị bắt gặp đi cùng bạn gái mới chỉ ít ngày sau khi chia tay Hilda. Ảnh: Weibo.

Mọi chuyện bùng phát khi bạn gái mới của Rookie đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội. Trong bài, cô đưa ra hàng loạt cáo buộc gây sốc về Hilda. Cô cho biết Hilda là người có tâm lý bất ổn, không chấp nhận việc chia tay nên đã dùng cái chết để đe dọa Rookie. Nghiêm trọng hơn, cô còn tố nữ MC đã lấy trộm điện thoại và tống tiền nam tuyển thủ bằng những hình ảnh riêng tư.

Thông tin này lập tức khiến dư luận dậy sóng. Hilda từ một nữ MC được yêu mến bỗng chốc đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người tin rằng đây là lý do khiến mối tình đẹp nhất LPL tan vỡ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Rookie đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi đăng đàn đính chính trên Weibo cá nhân.

Nam tuyển thủ thừa nhận toàn bộ những lời tố cáo của bạn gái mới đều là sai sự thật. Đáng chú ý, chính Rookie là người đã thêu dệt và kể lại những câu chuyện không có thật này cho bạn gái hiện tại nghe. Anh thừa nhận bản thân đã quá hèn nhát và ích kỷ khi trốn tránh trách nhiệm trong các mối quan hệ.

“Đối với Hilda, tôi đã phụ bạc tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng tôi. Cô ấy chưa từng uy hiếp tôi, không có thỏa thuận bảo mật hay vi phạm hợp đồng”, Rookie công khai xin lỗi trên trang cá nhân.

Anh cũng xác nhận không hề có việc báo cảnh sát hay mất trộm điện thoại như những gì bạn gái mới đã đăng tải. Về phía mình, Rookie cũng lên tiếng bảo vệ bạn gái hiện tại. Anh cho biết cô chỉ là người nghe lại những lời nói dối từ phía anh nên mới có những hiểu lầm tai hại.

“Chính sự thiếu thành thật và cố ý che giấu của tôi đã khiến cô ấy nảy sinh nhiều hiểu lầm và phải chịu đựng những lời chỉ trích vô căn cứ”, nam tuyển thủ cho biết.

Bài đăng đính chính trên mạng xã hội của tuyển thủ.

Sự việc này đã đẩy cả 2 người phụ nữ vào thế khó. Hilda bỗng dưng bị bôi nhọ danh dự, trong khi bạn gái mới của Rookie trở thành tâm điểm của sự giận dữ vì lan truyền thông tin sai lệch. Sau khi sự thật được làm rõ, Hilda tuyên bố cô đã ổn định tinh thần và sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu những tin đồn vẫn tiếp tục diễn ra.

Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Rookie. Nhiều chuyên gia dự đoán hành trình của anh tại giải đấu Trung Quốc có thể sẽ chấm dứt sau sự cố này. Sự thiếu trung thực của nam tuyển thủ đã để lại một vết đen lớn trong sự nghiệp của mình.