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Giải trí

Tranh cãi bủa vây Châu Tinh Trì

  • Thứ tư, 15/7/2026 06:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù thu 650 triệu NDT sau chưa đầy 4 ngày, "Kung fu nữ túc" vẫn gây tranh cãi về chất lượng. Phim được khen giàu tính giải trí nhưng cũng bị chê kịch bản yếu, mảng miếng hài cũ.

Ngày 11/7, Kung fu nữ túc, tác phẩm mới do Châu Tinh Trì viết kịch bản và đạo diễn, chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc đại lục. Chỉ sau chưa đầy 4 ngày công chiếu, tác phẩm đã thu về 650 triệu NDT.

Theo HK01, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau bảy năm kể từ Tân vua hài kịch. Vì vậy, tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả ngay trước thời điểm phát hành. Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng mua vé với mong muốn ủng hộ màn tái xuất của nhà làm phim nổi tiếng.

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Phim mới của Châu Tinh Trì kiếm bộn tiền. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, trái với thành tích khả quan tại phòng vé, phản ứng dành cho chất lượng bộ phim lại phân hóa rõ rệt. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hai chủ đề có nội dung trái ngược là “Kung fu nữ túc hay” và “Kung fu nữ túc dở” cùng xuất hiện trên bảng tìm kiếm thịnh hành.

Một bộ phận khán giả đánh giá tác phẩm có không khí vui nhộn, giàu năng lượng và giữ được phong cách hài quen thuộc của Châu Tinh Trì. Các cảnh thi đấu bóng đá kết hợp võ thuật cũng được nhận xét mang tính giải trí, phù hợp với nhóm khán giả tìm kiếm một bộ phim nhẹ nhàng.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng các mảng miếng hài trong phim thiếu mới mẻ, diễn xuất có phần cường điệu và kịch bản chưa đủ chặt chẽ. Một số bình luận thậm chí gọi đây là tác phẩm kém thuyết phục nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì, đồng thời cho rằng phim dựa nhiều vào cảm giác hoài niệm từ những tác phẩm trước đây của ông.

Lâm Hải, MC của Đài truyền hình Đông Phương, cũng công khai bày tỏ sự thất vọng sau khi xem phim. Ông đăng ảnh cuống vé trên tài khoản Weibo cá nhân kèm nhận xét: “Tinh Gia, tôi không còn nợ ông nữa. Phim quá dở”.

Trước những phản hồi của khán giả, Lâm Hải giải thích rằng ông từng bỏ tiền mua vé xem tất cả các bộ phim trước đây của Châu Tinh Trì. Sau đó, nam MC tiếp tục nhận xét rằng các mảng miếng trong phim đã cũ, diễn viên thể hiện quá đà, còn kịch bản tương đối yếu.

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Kung fu nữ túc cũng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Ảnh: HK01.

Kung fu nữ túc quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng. Lưu Gia Linh cùng nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng khoảng 8 kg để phục vụ vai diễn.

Nội dung phim xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi trên hành trình tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á. Tác phẩm tiếp tục khai thác công thức kết hợp võ thuật Thiếu Lâm với bóng đá, từng góp phần tạo nên thành công của Đội bóng Thiếu Lâm.

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Minh An

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