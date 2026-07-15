Tiếc cho Hoàng Yến Chibi

“Mẹ ơi, về nhà” gây hụt hẫng bởi kịch bản rời rạc, cách kể chắp vá. Hoàng Yến Chibi cũng chưa tạo được dấu ấn trong lần trở lại màn ảnh sau nhiều năm.

MOVIE MẸ ƠI, VỀ NHÀ

Đạo diễn Yun Byung Ki Thể loại Tâm lý, tình cảm Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel, Minh Hà Diễn viên *Znews đánh giá 4.5 / 10

Đặt phần lớn câu chuyện tại Hàn Quốc, Mẹ ơi, về nhà theo chân Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), đứa trẻ mồ côi may mắn được một người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Thực chất, mẹ Hoàng có cuộc đời không mấy dễ dàng, sớm phải từ bỏ giấc mơ âm nhạc sau nhiều biến cố. Dù vậy, chính đứa trẻ nhặt tại cửa hàng tiện lợi năm nào lại trở thành niềm an ủi lớn lao của bà trong những tháng ngày xa xứ, kể cả khi cuộc đời người phụ nữ nhân hậu ấy sớm khép lại vì bệnh tật.

Khi mẹ qua đời, Hoàng - giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành và đầy nhạy cảm, quyết tâm đưa tro cốt của bà trở về quê hương. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng khi cậu không biết chính xác quê mẹ ở đâu, trong khi bản thân lại gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

Trong những ngày lần tìm về Việt Nam, Hoàng tình cờ gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi), cô gái trẻ có nhiều nét khiến cậu nhớ đến người mẹ quá cố. Dù vậy, cả hai sớm bị cuốn vào hàng loạt rắc rối liên quan đến các băng nhóm tại Hàn Quốc.

Rời rạc, chắp vá

Là tác phẩm tiếp theo trong làn sóng phim hợp tác Việt - Hàn ra mắt thời gian gần đây, Mẹ ơi, về nhà từng nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên Hàn Quốc quen mặt, đội ngũ sản xuất đến từ cả hai quốc gia và sự trở lại sau nhiều năm của Hoàng Yến Chibi. Bên cạnh đó, chất lượng tương đối ổn của các dự án Việt - Hàn trước đó cũng phần nào giúp bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng.

Thực chất, đứa con tinh thần của Yun Byung Ki sở hữu một tiền đề khá thú vị khi pha trộn chất liệu melodrama - vốn là thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc, với yếu tố gangster nhằm gia tăng kịch tính. Câu chuyện về một chàng trai người Hàn lần giở những ký ức về người mẹ quá cố cũng dễ gây xúc động, nhất là khi tác phẩm nhiều yếu tố Việt Nam.

Chỉ tiếc là các biên kịch lại có phần vụng về trong việc xào nấu, dung hòa các chất liệu ấy.

Kịch bản Mẹ ơi, về nhà khá rời rạc, chắp vá.

Vấn đề lớn nhất của Mẹ ơi, về nhà nằm ở sự rời rạc trong mạch phim. Có lúc, tác phẩm dành quá nhiều thời lượng cho những âm mưu, cuộc đấu trí và xung đột giữa các băng nhóm, dù phần lớn những chi tiết này không có đóng góp cho chủ đề gia đình mà tác phẩm theo đuổi; song ngay sau đó lại đột ngột chuyển sang hành trình tìm về quê mẹ của Huy Hoàng.

Sự thay đổi liên tục về màu sắc và không khí khiến bộ phim giống như hai câu chuyện khác nhau bị ghép lại một cách miễn cưỡng. Không ít tình tiết trở nên dư thừa, có thể cắt bỏ mà gần như không ảnh hưởng đến diễn biến chung. Đến khi hai tuyến truyện giao nhau, cách xử lý lại khiên cưỡng, thiếu thuyết phục, càng làm lộ rõ sự chắp vá trong kịch bản.

Trong khi đó, phần tình cảm gia đình vốn được xem là trọng tâm lại không được đầu tư tương xứng. Phim thiếu hẳn không gian để phát triển tâm lý nhân vật, xây dựng các mối quan hệ và bồi đắp tình cảm trước khi đẩy câu chuyện đến những khoảnh khắc cảm động. Điều này dẫn đến nhiều tình huống trở nên gượng ép và tạo cảm giác như đang “câu nước mắt” người xem khá vụng về.

Cách kể thiếu trọng tâm khiến nhịp phim trở nên rề rà, rối rắm và nhiều lúc khó theo dõi. Sau cùng, khán giả khó xác định bộ phim thực sự muốn kể câu chuyện gì. Việc ôm đồm quá nhiều chất liệu nhưng không xử lý đến nơi đến chốn khiến Mẹ ơi, về nhà vừa thiếu chiều sâu cảm xúc, vừa không đủ kịch tính để trở thành một phim hấp dẫn.

Vai diễn mờ nhạt của Hoàng Yến Chibi

Công bằng mà nói, dưới bàn tay của DOP từng đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Mẹ ơi, về nhà vẫn tạo được thiện cảm nhất định ở phần nhìn.

Phim sở hữu những khung hình mềm mại, sáng sủa và được trau chuốt theo phong cách quen thuộc của các tác phẩm Hàn Quốc. Máy quay cũng ưu tiên các chuyển động chậm và những góc cận nhằm tạo cảm giác gần gũi với nhân vật. Sự chỉn chu này ít nhiều giúp bộ phim trở nên dễ xem.

Phần hình ảnh là điểm tích cực hiếm hoi của tác phẩm.

Tuy nhiên, cách xử lý âm thanh lại gây khó hiểu khi giọng nói của diễn viên liên tục bị thay đổi. Ở những đoạn nhân vật Hàn Quốc nói tiếng Việt và ngược lại, đoàn phim sử dụng giọng lồng tiếng khác hoàn toàn với giọng trước đó của diễn viên. Sự chênh lệch này tạo cảm giác thiếu tự nhiên, làm đứt mạch cảm xúc, đôi lúc còn khá kỳ cục. Những phân đoạn hành động cũng được dàn dựng thiếu chân thật. Nhân vật chính dù bị đánh đập liên tục nhưng vẫn giữ được gương mặt hồng hào, trắng trẻo.

Về diễn xuất, Lee Yi Kyung nhìn chung vẫn hoàn thành tương đối tốt vai trò của mình. Nam diễn viên thể hiện được nét đa sầu, có phần nhạy cảm của Huy Hoàng qua ánh mắt cùng cách tiết chế biểu cảm. Ở những phân đoạn cao trào, anh xử lý các cảnh khóc vừa phải, không sa vào lối diễn cường điệu, nhờ đó nhân vật vẫn giữ được sự tự nhiên nhất định.

Trái lại, màn trình diễn của Hoàng Yến Chibi lại gây hụt hẫng. Trước đó, nữ diễn viên từng tuyên bố tạm dừng đóng phim vì nhận thấy bản thân có dấu hiệu lặp lại, thiếu mới mẻ. Vì lẽ đó, lần trở lại sau bốn năm phần nào khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ mang đến một hình ảnh khác biệt, hoặc ít nhất cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất.

Tuy nhiên, trong Mẹ ơi, về nhà, cách thể hiện của Hoàng Yến Chibi vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Biểu cảm ở một số phân đoạn còn cường điệu, đài từ thiếu tự nhiên, trong khi cách xử lý cảm xúc chưa đủ tinh tế để tạo sự đồng cảm. Những cảnh hát của cô cũng bị ảnh hưởng bởi phần hậu kỳ âm thanh khá sơ sài, khiến giọng hát trở nên khó nghe và giảm đáng kể hiệu quả của phân đoạn.

Hoàng Yến Chibi có màn trở lại khá mờ nhạt.

Dẫu vậy, hạn chế không hoàn toàn nằm ở nữ diễn viên, bởi Diễm My vốn được xây dựng mờ nhạt, thiếu một câu chuyện và hành trình tâm lý rõ ràng. Nhân vật vì thế gần như chỉ tồn tại để thể hiện yếu tố Việt Nam.

Với chất lượng kể trên, rõ ràng không quá bất ngờ khi Mẹ ơi, về nhà gặp nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam, gần như chìm nghỉm ở nửa sau bảng xếp hạng phòng vé ngay từ thời điểm công chiếu. Còn với riêng Hoàng Yến Chibi, có lẽ nữ diễn viên vẫn phải tìm kiếm cơ hội ở một dự án khác, nếu muốn mang đến một hình ảnh khác biệt như những gì bản thân từng mong muốn.