Trấn Thành là 'đạo diễn 2.000 tỷ'

  • Chủ nhật, 22/2/2026 18:05 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau "Thỏ ơi", Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tổng doanh thu các phim chạm mốc 2.000 tỷ đồng.

Theo Box Office Vietnam, doanh thu Thỏ ơi tính đến chiều 22/2 vượt 230 tỷ đồng. Thành tích này cũng giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt. Trước đó, anh có 4 phim thành công phòng vé liên tiếp, lần lượt là Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).

Trở lại với diễn biến phòng vé, Thỏ ơi đang cho thấy tốc độ kiếm tiền nhanh hiếm thấy trong lịch sử rạp Việt. Việc tác phẩm mới nhất của Trấn Thành chinh phục các cột mốc 300-400 tỷ đồng những ngày tới là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vì kỳ nghỉ Tết kết thúc sớm, Thỏ ơi sẽ gặp khó khăn để có thể vượt qua thành tích của Mai.

Tran Thanh anh 1

5 phim của Trấn Thành đạt tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, Thỏ ơi cũng là cái tên chiếm sóng mạng xã hội với nhiều bàn luận trái chiều xoay quanh câu chuyện, diễn xuất.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, Trấn Thành chia sẻ: "Còn tranh cãi tức là người ta còn quan tâm, có người khen kẻ chê. Cả những nhà làm phim tài giỏi như James Cameron, tôi không tin phim của ông ta không gây bất kỳ tranh cãi. Một vấn đề đưa ra mà không tranh cãi là vấn đề flop, không ai quan tâm cả".

Trước những phản ứng về lời thoại chửi thề trong phim, Trấn Thành phản hồi: "Tôi không coi đó là chửi bậy. Với tôi là khẩu ngữ. Mình tôn trọng sự thật, tôn trọng những gì thực tế xuất hiện trong đời sống xã hội. Một ngày xã hội không còn ai nói bậy, phim Trấn Thành cũng không còn nhân vật nào chửi thề".

Trấn Thành: 'Phim không tranh cãi là flop, không ai quan tâm'

"Để tự cho mình lời khuyên vào thời điểm này, tôi sẽ khuyên mình bớt nói lại để đỡ gây ồn ào, làm mích lòng người khác", Trấn Thành tâm sự.

10 giờ trước

Nữ diễn viên 'khoe' tăng cân sau Tết

Diễn viên hài Mi Ja tiết lộ đã tăng hơn 3 kg chỉ trong vài ngày do ăn uống "thả phanh". Người đẹp bày tỏ quyết tâm sẽ tập luyện để về mức 47 kg.

25:1500 hôm qua

Tranh cãi về phim 'Thỏ ơi'

Doanh thu Thỏ ơi tăng đều như một chiếc đồng hồ được lên cót sẵn, bất chấp việc dàn cast gần như “tay ngang” với hai nữ chính đều là ca sĩ, rapper và diễn không có gì xuất sắc.

20:09 20/2/2026

