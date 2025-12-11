Trấn Thành vừa tung ra trailer phim Tết 2026 "Thỏ ơi". Nội dung drama và sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng trong dàn cast khiến khán giả bàn luận

Trưa 11/12, Trấn Thành gây chú ý khi chính thức tung ra first look trailer phim Thỏ ơi. Bộ phim có màu sắc drama, có yếu tố tình cảm, tâm lý.

Trong trailer, nhân vật do Lyly thủ vai là host của một talk show ăn khách mang tên “Chị Bờ Vai”. Một khách mời đặc biệt của show xuất hiện bí ẩn trong lớp mặt nạ, rụt rè với câu hỏi: “Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ?”. Người này chia sẻ đầy sợ hãi về việc bị một kẻ “theo dõi, thao túng, dằn vặt” mình.

Bộ phim mới nhất của Trấn Thành quy tụ nhiều nghệ sĩ, TikToker nổi tiếng. Một số gương mặt đã được hé lộ trong trailer như Lyly, Đinh Ngọc Diệp, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan...

Ngoài vị trí đạo diễn, Trấn Thành cũng tham gia diễn xuất trong Thỏ ơi.

Lyly đóng vai host một talkshow trong Thỏ ơi. Ảnh: ĐPCC.

Đoạn trailer phim sau khi được công bố thu hút sự quan tâm. Nhiều ý kiến đồng tình nữ chính bí ẩn của Thỏ ơi là rapper Pháo, thông qua đường nét gương mặt, giọng nói. Trước đó, khán giả đã đoán ra cô ngay trong poster nhờ chi tiết nốt ruồi trên cơ thể.

Bên cạnh những suy đoán về nữ chính, việc phim quy tụ dàn diễn viên không chuyên cũng gây bàn luận trên mạng xã hội. Người xem bày tỏ nghi hoặc về chất lượng phim khi Trấn Thành mời nhiều TikToker hay ca sĩ, rapper tham gia. Một số luồng ý kiến khác còn cho rằng đoạn first look trailer Thỏ ơi chưa hấp dẫn bằng các phim trước đó của Trấn Thành.

"Thấy có vẻ chưa hấp dẫn lắm", "Trailer chán nhất trong những phim của Trấn Thành sản xuất, đi kèm loạt nhân vật không liên quan gì đến diễn xuất", "Anh trai say hi và Em xinh say hi được tổ chức để casting diễn viên cho phim của Trấn Thành hả", "S ao mà Tết cứ chiếu mấy phim cãi lộn um xùm vậy" ... là một số bình luận của khán giả.

Thỏ ơi là một trong số bốn phim Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời cho và một phim do Trường Giang đạo diễn chưa hé lộ nhan đề.