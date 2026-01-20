Trấn Thành cổ vũ U23 Việt Nam quyết thắng U23 Trung Quốc

Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ háo hức trước thềm diễn ra trận bán kết U23 châu Á.

Trước giờ diễn ra trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á, mạng xã hội sôi sục những bài đăng cổ vũ đội tuyển nước nhà. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ háo hức, cổ vũ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bày tỏ mong muốn U23 Việt Nam giành chiến thắng. "Việt Nam ơi, quyết thắng đêm nay nha! Chung kết thẳng tiến nào!", đạo diễn Thỏ ơi chia sẻ. Bài đăng của nam nghệ sĩ thu hút đông đảo sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ phấn khích, dự đoán về kết quả trận đấu tối nay.

Trấn Thành cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy cũng chia sẻ mong muốn đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận bán kết giải U23 châu Á. Cô thậm chí còn chia sẻ việc sẽ giảm giá vé show của mình nếu U23 Việt Nam thắng tối nay. Trên trang cá nhân với 2,3 triệu người theo dõi, ca sĩ dí dỏm viết: "Tối nay tôi mong Việt Nam thắng... Chắc kêu ê-kíp cài sẵn mã giảm giá, thắng cái là giảm luôn 50%. Thật sự tầm này bán được bao nhiêu tiền vé với tôi không quan trọng".

Ở phần bình luận, cô và Lê Thúy hẹn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng cổ vũ đội tuyển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ca sĩ Minh Luân cho hay anh với những gì tuyển U23 Việt Nam thể hiện cho đến nay, người hâm mộ thể thao nước nhà hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chiến thắng sẽ diễn ra vào tối nay. Mặc dù U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao khá xuất sắc, nhưng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chọc thủng lưới đối thủ.

"U23 Việt Nam đã thắng những trận khó để vào bán kết. Hãy giữ vững niềm tin chiến thắng và luôn nhớ rằng hơn 100 triệu trái tim luôn hướng về các bạn", anh chia sẻ.

Nữ diễn viên Việt Trinh cũng bày tỏ háo hức chờ đón trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Cô cho biết dù lịch trình bận rộn vẫn sẵn sàng thức đêm để theo dõi trận đấu kịch tính tối nay.

Theo thông tin từ VFF, U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục đỏ trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 hôm nay (20/01). Trước đó ở trận tứ kết với U23 UAE, U23 Việt Nam cũng ra quân với trang phục màu đỏ.

Nguyễn Đình Bắc đang là nhân tố tạo khác biệt rõ rệt nhất của U23 Việt Nam, được người hâm mộ đặt kỳ vọng. Đình Bắc hiện có tổng cộng 3 bàn thắng sau 4 trận, ngang bằng với hai chân sút Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) và Amoori Faisal Mutshar Al Lami (U23 Iraq) trong danh sách Vua phá lưới.