Trận PSG - Bayern bùng nổ tranh cãi

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern Munich tạo nên màn tranh luận trái chiều về chất lượng phòng ngự và khả năng tấn công của 2 đội.

Trận PSG - Bayern phản ánh 2 góc nhìn đối lập về bóng đá hiện đại.

Tại Parc des Princes, PSG và Bayern Munich mang tới bữa tiệc 9 bàn thắng với màn tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hay Harry Kane, Michael Olise. Chung cuộc, PSG thắng 5-4 và nắm lợi thế trước lượt về vào ngày 7/5.

Dù trận đấu nhiều bàn thắng thường gắn liền với sai lầm phòng ngự, Kane lại lên tiếng bảo vệ các hậu vệ Bayern. "Đây là cuộc đối đầu giữa những cầu thủ hay nhất thế giới. Đôi khi các tiền đạo sẽ chiếm ưu thế, nhưng tôi vẫn thấy có rất nhiều tình huống phòng ngự 1 đấu 1 chất lượng", đội trưởng tuyển Anh chia sẻ.

Anh nhấn mạnh việc các trung vệ phải liên tục di chuyển, hỗ trợ ở nhiều khu vực khiến nhiệm vụ phòng ngự trở nên cực kỳ khó khăn. Quan điểm này cũng được HLV Vincent Kompany đồng tình khi cho rằng sự khác biệt chỉ nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ trong một trận cầu đỉnh cao.

Tuy nhiên, Rooney lại phản bác thẳng thắn. Cựu danh thủ người Anh cho rằng Kane đang nói đỡ cho đồng đội: "Tôi rất quý Kane, nhưng không thể khen hàng thủ sau một trận như vậy. Hàng thủ của cả 2 đội đều rất tệ. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn giúp đồng đội tự tin hơn cho trận lượt về".

Tranh cãi về trận PSG - Bayern chưa có hồi kết.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại nhìn nhận trận cầu theo hướng tích cực hơn, tôn vinh chất lượng tấn công thay vì chỉ trích hàng thủ. Jamie Carragher cho rằng đây là một trong những màn trình diễn tấn công xuất sắc hiếm thấy.

"Thông thường tôi sẽ phê phán phòng ngự, nhưng lần này thì khác. Các cầu thủ tấn công đều đạt đẳng cấp 8-9 điểm, họ đơn giản là quá hay khiến việc ngăn cản gần như bất khả thi", cựu trung vệ Liverpool cho hay.

Cùng quan điểm, Thierry Henry nhấn mạnh yếu tố rủi ro tạo nên sức hấp dẫn: "Bóng đá thường bị chê nhàm chán vì thiếu mạo hiểm. Nhưng trận này thì không. Nó điên rồ và cuốn hút".

Chuyên gia phân tích Callum Bishop của Sky Sports cũng gọi đây là "vẻ đẹp thuần khiết của bóng đá", khi cảm hứng và sự tự do chiến thuật tạo ra những khoảnh khắc khiến người xem nghẹt thở.

Cuộc tranh luận phản ánh 2 góc nhìn đối lập về bóng đá hiện đại. Ở đó, một bên nhìn nhận sự áp đảo của hàng công là điều tất yếu ở đẳng cấp cao, bên kia nhấn mạnh vai trò nền tảng của hệ thống phòng ngự.