Pha 'đảo mắt' gây bão của Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele để lại biểu cảm hài hước trong chiến thắng 5-4 của PSG trước Bayern Munich thuộc bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

Khoảnh khắc hài hước của Dembele.

Trong ngày PSG và Bayern Munich tạo nên bữa tiệc bàn thắng tại Parc des Princes, Dembele là nhân vật trung tâm với cú đúp quan trọng. Bên cạnh màn trình diễn chuyên môn đỉnh cao, tình huống khiến anh được nhắc đến nhiều nhất đến từ pha tranh cãi ở cuối hiệp một.

Từ nỗ lực căng ngang của Dembele, bóng chạm người Alphonso Davies rồi bật lên trúng tay hậu vệ này trong vùng cấm. Trọng tài tham khảo VAR và cho PSG hưởng phạt đền. Quyết định vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Bayern, đặc biệt là Davies khi anh cho rằng bản thân không cố ý để bóng chạm tay.

Trong lúc cố gắng giải thích với Dembele, hậu vệ người Canada liên tục phân trần về tình huống. Nhưng thay vì tranh cãi gay gắt, tiền đạo PSG đáp trả bằng phản ứng hài hước. Anh đảo mắt liên tục như ngầm thể hiện sự hoài nghi trước lời giải thích của đối phương. Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được xem là "meme kinh điển" mới của bóng đá.

Bỏ lại phía sau những tranh cãi, Dembele thể hiện bản lĩnh lạnh lùng khi bước lên chấm 11 m và dứt điểm chính xác. Sang hiệp hai, anh tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa, hoàn tất cú đúp và góp công lớn vào chiến thắng nghẹt thở của đội chủ nhà.

Màn trình diễn của Dembele phản ánh phong độ thăng hoa ở mùa giải năm nay. Sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ người Pháp ghi 18 bàn thắng và có thêm 10 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 28 bàn thắng.

