CĐV lo ngại Arsenal và Atletico phá hỏng bóng đá

Rạng sáng 29/4, màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa PSG và Bayern Munich kéo theo làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ hướng về trận bán kết Champions League còn lại.

Người hâm mộ đồng loạt yêu cầu Arsenal và Atletico phải tấn công.

Trên sân Parc des Princes, hai ông lớn cống hiến trận cầu mãn nhãn với tổng cộng 9 bàn thắng. PSG giành chiến thắng 5-4, nhưng điều đọng lại không chỉ là tỷ số mà còn là lối chơi tấn công cởi mở, tốc độ cao và liên tục ăn miếng trả miếng từ đầu đến cuối.

Đây được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất Champions League trong nhiều năm trở lại đây. Chính vì thế, trước cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid ở bán kết còn lại, người hâm mộ đồng loạt gửi thông điệp yêu cầu 2 đội phải tái hiện một kịch bản tương tự.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về khả năng trận đấu tại Madrid có thể đi theo hướng thực dụng. Một cổ động viên viết: "Sau khi xem PSG - Bayern, tôi chỉ mong Arsenal và Atletico đừng biến giữa tuần thành một trận cầu tẻ nhạt". Người khác thậm chí e ngại lối chơi thiên về phòng ngự của HLV Mikel Arteta và Diego Simeone sẽ khiến cuộc đối đầu kém hấp dẫn.

Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng bóng đá tấn công mới là điều làm nên sức hút của môn thể thao vua. "Chúng ta yêu bóng đá vì những trận đấu như thế này. Làm ơn, Arsenal hãy mang đến điều tương tự", một người hâm mộ kêu gọi. Thậm chí, có người còn tỏ ra phân vân liệu có nên theo dõi trận Arsenal - Atletico hay không, sau khi "no mắt" với màn so tài tại Paris.

Sức ép vì thế đè nặng lên 2 đội bóng ở cặp bán kết còn lại. Sau chuẩn mực mà PSG và Bayern thiết lập, mọi ánh mắt sẽ dõi theo xem liệu Arsenal và Atletico Madrid có thể đáp lại kỳ vọng, hay mang đến kịch bản hoàn toàn trái ngược vào lúc 2h00 ngày 30/4 tại sân Metropolitano.