Trận Pháp - Iraq nguy cơ bị hoãn

Theo RMC Sport, trận đấu giữa Pháp và Iraq thuộc khuôn khổ bảng I World Cup 2026 có nguy cơ bị hoãn vì dự báo thời tiết xấu tại Philadelphia (Mỹ).

Trận đấu gặp Iraq của tuyển Pháp có nguy cơ bị hoãn.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 có khả năng phải tạm dừng do điều kiện thời tiết bất lợi. Các báo cáo khí tượng dự báo sẽ có giông bão mạnh xuất hiện trong thời gian diễn ra cuộc đối đầu này.

Ban tổ chức giải đấu cho biết sẽ áp dụng nghiêm ngặt giao thức an toàn về sét dựa trên các quy định thể thao hiện hành tại Mỹ. Cụ thể, nếu hệ thống ghi nhận có sét đánh trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động, trận đấu sẽ lập tức bị đình chỉ trong ít nhất 30 phút.

Trong trường hợp tiếp tục ghi nhận các tia sét mới, thời gian tạm dừng sẽ được thiết lập lại từ đầu cho đến khi đảm bảo an toàn. Quy trình này không mới đối với các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ.

Năm ngoái, giao thức tương tự được vận hành tại FIFA Club World Cup, khiến nhiều trận đấu bị gián đoạn hoặc phải dời lịch thi đấu do diễn biến thời tiết phức tạp.

Việc ưu tiên bảo vệ an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả trên khán đài là yêu cầu bắt buộc từ FIFA. Hiện các bên liên quan theo dõi sát sao diễn biến thời tiết tại Philadelphia để có các phương án ứng phó kịp thời cho cuộc chạm trán giữa Pháp và Iraq.

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