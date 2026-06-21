Tuyển Pháp có lý do để lo lắng vì Saliba

William Saliba thừa nhận đang thi đấu với những cơn đau lưng dai dẳng nhưng vẫn quyết tâm cống hiến cho tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Saliba nén đau thi đấu cho tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Trước trận gặp Iraq ở lượt thứ hai bảng I World Cup 2026, William Saliba gây chú ý khi thừa nhận chưa đạt trạng thái thể lực lý tưởng. Trung vệ của Arsenal đang phải vật lộn với vấn đề ở lưng, chấn thương đeo bám anh trong nhiều tháng qua.

Trong cuộc họp báo tại đại bản doanh tuyển Pháp ở Đại học Bentley (Mỹ), Saliba cho biết cố gắng vượt qua cảm giác khó chịu để hoàn thành mùa giải cùng Arsenal tại Premier League và Champions League. Dù chưa hoàn toàn bình phục, trung vệ 25 tuổi vẫn quyết tâm góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Tôi không đạt 100% thể trạng, nhưng điều đó xảy ra với nhiều cầu thủ. World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần nên bạn phải nỗ lực hết mình”, Saliba chia sẻ.

Theo truyền thông Pháp, tình trạng của Saliba trở nên nghiêm trọng hơn sau trận chung kết Champions League hôm 30/5, khi Arsenal thất bại trước Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, cả Arsenal lẫn Liên đoàn Bóng đá Pháp chưa công bố chẩn đoán cụ thể liên quan đến chấn thương của trung vệ này.

Do gặp vấn đề thể lực, Saliba hội quân muộn hơn các đồng đội và phải bỏ lỡ một số buổi tập đầu tiên. Dẫu vậy, anh kịp trở lại để góp mặt trong chiến thắng mở màn của tuyển Pháp trước Senegal hôm 17/6.

Trung vệ của Arsenal cũng cho biết thất bại ở chung kết Champions League không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của anh. Việc nhanh chóng tập trung cho World Cup giúp anh sớm gác lại nỗi thất vọng và hướng toàn bộ sự chú ý đến mục tiêu cùng tuyển Pháp tiến sâu tại giải đấu.

Saliba cảnh báo đồng đội không được chủ quan với Iraq dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Anh nhấn mạnh World Cup không có chỗ cho sự dễ dãi và mọi trận đấu đều có thể trở thành thử thách lớn nếu đội bóng không duy trì sự tập trung cần thiết.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.