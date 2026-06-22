Tuyển Pháp đứng trước cơ hội nhận khoản thưởng lớn từ nhà tài trợ nếu đăng quang tại World Cup 2026.

Tuyển Pháp được treo thưởng. Ảnh: Reuters.

Theo L’Equipe, tuyển Pháp sẽ được thưởng thêm 3 triệu euro nếu giành chức vô địch trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và nhãn hàng tài trợ áo đấu Nike, kéo dài đến năm 2034. Ngay cả trong trường hợp chỉ giành ngôi á quân, tuyển Pháp vẫn được chi khoản thưởng 1 triệu euro.

Điều khoản thưởng thành tích này không phải lần đầu được áp dụng. Tại World Cup 2018, giải đấu mà Pháp giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, FFF từng nhận 2 triệu euro từ Nike. Nếu chỉ về nhì, số tiền là 500.000 euro. Bắt đầu từ World Cup 2022 tại Qatar, các mức thưởng trong hợp đồng đã được điều chỉnh tăng lên thành mức hiện tại.

Bên cạnh tiền thưởng từ nhà tài trợ, đội vô địch World Cup 2026 còn nhận khoản thưởng từ FIFA, lên tới hơn 43 triệu euro. Con số này đã được công bố trước khi giải đấu khởi tranh.

Ngoài các khoản thưởng, hợp đồng giữa FFF và Nike còn kèm theo điều khoản phạt nếu tuyển Pháp không thể giành vé dự World Cup. Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, khoản thanh toán thường niên khoảng 50 triệu euro mà Nike dành cho FFF sẽ bị cắt giảm 4 triệu euro. Đây là điều chưa từng xảy ra với bóng đá Pháp kể từ năm 1994.

Hiện tại, Pháp đang xếp nhì bảng I với 3 điểm, ngang với Na Uy nhưng thua hiệu số. Đội sẽ chạm trán Iraq vào rạng sáng ngày 23/6.

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