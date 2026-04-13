Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trận đấu nghẹt thở của thầy trò Fabregas

  • Thứ hai, 13/4/2026 06:18 (GMT+7)
Rạng sáng 13/4, Inter Milan trải qua 90 phút sóng gió khi giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Como thuộc vòng 32 Serie A.

Dù được đánh giá cao hơn, Inter nhập cuộc không hề dễ dàng trước một Como chơi đầy tự tin dưới sự chỉ đạo của Cesc Fabregas. Đội chủ nhà sẵn sàng đôi công và khiến hàng thủ Inter liên tục chao đảo.

Sau nhiều pha hãm thành, Como cụ thể hóa lợi thế ở phút 36 khi Alex Valle tận dụng tình huống bóng bật ra để mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, Nico Paz nhân đôi cách biệt bằng pha thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, đẩy Inter vào thế khó.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ. Marcus Thuram tung cú vô lê rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội khách. Sang hiệp hai, Inter tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Thuram hoàn tất cú đúp chỉ ít phút sau khi bóng lăn trở lại, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đà hưng phấn giúp Inter lấn lướt hoàn toàn. Phút 58, Denzel Dumfries đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 3-2, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán ở phút 72, gia tăng cách biệt lên 4-2.

Tưởng như trận đấu an bài, nhưng kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào. Phút 89, Lucas Da Cunha rút ngắn tỷ số xuống 3-4 từ chấm phạt đền, khiến những phút bù giờ trở nên nghẹt thở. Como suýt có bàn gỡ khi cú dứt điểm cận thành của Jacobo Ramon dội xà ngang.

Dù vậy, Inter vẫn đứng vững đến tiếng còi mãn cuộc. Ba điểm quý giá giúp đội bóng áo xanh-đen nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi lên 9 điểm, tiến gần hơn tới ngôi vương mùa giải.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý