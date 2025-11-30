Trận đấu của Juventus bị cắt sóng ở Việt Nam

Màn đối đầu giữa Juventus vs Cagliari ở khuôn khổ vòng 13 Serie A bất ngờ bị dừng phát sóng trực tiếp trên hệ thống nhà đài Việt Nam.

Trận Juventus vs Cagliari xuất hiện quảng cáo cá độ nhắm đến người dùng Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng ngày 30/11, trận đấu giữa Juventus và Cagliari tại vòng 13 serie A vẫn được phát sóng trên hệ thống VTV Cab tại Việt Nam. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu ở thị trường trong nước. Tuy nhiên đến giữa hiệp 1, chương trình bất ngờ bị dừng không rõ lý do. Việc này làm dấy lên bất bình trong cộng đồng người xem bóng đá Italy, khi trận đấu quan trọng của “Bà đầm già” không được phát trọn vẹn.

Tuy nhiên sau đó, một số khách hàng phát hiện bất thường trong phần trận đấu được chiếu tại Việt Nam. Cụ thể, nhiều lần trong xuyên suốt hiệp 1, bảng hiệu quảng cáo trên sân Allianz hiển thị quảng cáo của đơn vị **88 kèm với dòng chữ tiếng Việt và lời kêu gọi hướng đến người dùng Việt Nam.

Khi tìm tên của **88 trên Google, kết quả trả về là hàng loạt website cá độ, cờ bạc phi pháp, có giao diện người dùng là tiếng Việt. Loại hình này vẫn thuộc danh mục cấm quảng cáo, hoạt động trong nước.

Quảng cáo cá độ kèm lời kêu gọi nhắm đến người dùng Việt Nam trong trận Juventus vs Cagliari rạng sáng 30/11. Ảnh: Viet Trung Pham.

Ngoài hiển thị quảng cáo trên sân, nhà cái **88 còn được câu lạc bộ Italy thông báo là “đối tác chính thức tại Việt Nam”. Trên trang web của Juventus, đơn vị được giới thiệu là “nền tảng giải trí thể thao”, “ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm của người hâm mộ”. Thực tế, hoạt động chính của hệ thống này là cá độ, cờ bạc phi pháp. Quan hệ tài trợ này mới được công bố vào ngày 20/11.

Với việc **88 được xếp hạng vào diện đối tác của Juventus, không loại trừ khả năng thương hiệu này tiếp tục xuất hiện trên các ấn phẩm của đội bóng trong tương lai. Điều này làm dấy lên nguy cơ các trận đấu trên sân Allianz sẽ bị ảnh hưởng khi phát sóng tại Việt Nam.

Việc một trận đấu bị cắt sóng giữa chừng vì quảng cáo cá độ, cờ bạc phi pháp không phải chưa có tiền lệ. Trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona trong khuôn khổ lượt về La Liga 2023-2024 bị dừng phát sóng bất thường trên phát sóng chính thức tại Việt Nam. Nguyên nhân không được đơn vị nắm bản quyền chia sẻ rõ ràng.

Trước khi dừng phát sóng, trong suốt thời gian hiệp một trận El Clasico, các bảng quảng cáo trên sân, cạnh khung thành liên tục hiển thị nội dung về trang web cá cược, cờ bạc, vi phạm pháp luật Việt Nam.