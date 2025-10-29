Trải nghiệm kinh hoàng của Berbatov

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov kể lại ký ức rùng rợn trong những ngày đầu sự nghiệp khi bị bắt cóc và đe dọa bởi một CLB đối thủ ở Bulgaria.

Berbatov (trái) kể từng bị bắt cóc thời trẻ.

Trong buổi trò chuyện cùng Rio Ferdinand, Berbatov – khi đó mới 18 tuổi và thi đấu cho CSKA Sofia – kể mọi chuyện bắt đầu sau một buổi tập bình thường. "Tôi không có xe, một đồng đội nói sẽ chở tôi đi gặp một người bạn. Tôi tin anh ta vì nghĩ đơn giản chỉ là chuyện bình thường", Berbatov nhớ lại.

Nhưng mọi thứ chuyển hướng đầy đáng sợ: "Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng. Trong quán, có một người đàn ông ngồi một bàn riêng, xung quanh là ba bàn khác toàn những gã to lớn. Họ nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lùng".

Ngồi xuống bàn, Berbatov nghe người lạ nói với giọng trấn áp: "Người ta gọi tôi là The Cook. Chúng tôi biết về cậu. Chúng tôi muốn cậu về đội của chúng tôi. Đừng lo, việc với CSKA Sofia bọn tôi sẽ lo hết".

Cựu sao Bulgaria kể anh hoảng loạn, tin rằng mình sẽ bị giữ lại hoặc tệ hơn là bị hành hung nếu từ chối. "Tôi chỉ nghĩ: 'Mình phải gọi cho bố'. Nhưng họ không cho. Tôi ngồi đó hai, ba tiếng. Cuối cùng, họ cho phép tôi gọi điện. Tôi nói rất nhanh, gần như khóc: 'Bố ơi, họ định bắt cóc con'. Bố tôi bảo tôi bình tĩnh, rồi ông gọi cho vài người quen".

May mắn thay, cuộc can thiệp của bố anh và lãnh đạo hai CLB giúp Berbatov được thả an toàn. "Khi bố lái xe đến đón tôi, tôi như trút được gánh nặng khủng khiếp. Chính khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu rằng mình phải lớn lên thật nhanh, phải mạnh mẽ để sống sót trong bóng đá", anh nói.

Vụ việc xảy ra vào cuối những năm 1990, khi bóng đá Bulgaria còn nhiều thứ luật ngầm. Sau đó, Berbatov rời CSKA Sofia năm 2001, sang Bayer Leverkusen với giá hơn 1 triệu euro, rồi bước lên đỉnh cao ở Premier League trong màu áo Tottenham và MU.

Tại Old Trafford, anh ghi 56 bàn sau 149 trận, giành 2 danh hiệu Premier League, nổi tiếng là tiền đạo có kỹ thuật thanh thoát và lối chơi tinh tế nhất giải đấu.