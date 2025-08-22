TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án khu tứ giác Bến Thành

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Bến Thành kiến nghị giải quyết dứt điểm các công trình dở dang, đặc biệt là dự án khu tứ giác Bến Thành.

Dự án tại khu tứ giác Bến Thành nằm trên 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (phường Bến Thành). Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 22/8, Đảng bộ phường Bến Thành, TP.HCM, đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tích cực mà phường Bến Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Thông đề nghị phường Bến Thành tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế; sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch; khơi dậy sức mạnh nội lực, thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để tạo đột phá.

"Mục tiêu là xây dựng Bến Thành trở thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến", ông Thông nhấn mạnh.

Cũng theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, phường Bến Thành cần phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp; kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là dự án tứ giác Bến Thành, để sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí...

Trong đó, khu tứ giác Bến Thành từng có tên là The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1 cũ) và đối diện với chợ Bến Thành.

Vốn đầu tư dự án ban đầu được công bố khoảng 500 triệu USD . Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng. Tuy nhiên đến năm 2022, dự án lại rơi vào tình trạng đình trệ.

Dự án mới có dấu hiệu "hồi sinh" vào tháng 5 khi Masterise Homes trở lại trong vai trò nhà phát triển.

Là phường trung tâm của trung tâm, nơi tập trung nhiều công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, Phó bí thư Đặng Minh Thông lưu ý phường Bến Thành phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Trong đó, phường cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm tệ nạn, băng nhóm có tổ chức.

Cũng tại Đại hội, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt ra 33 chỉ tiêu chủ yếu với 8 chương trình đột phá.

Theo đó, phường Bến Thành đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 7.200 doanh nghiệp; thu ngân sách trung bình tăng 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng trên 25% so với năm 2025, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đồng thời, bà Hoa cho biết phường sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang, duy tu, sửa chữa đường hẻm, vỉa hè; vận động người dân hiến đất, đóng góp mở rộng hẻm; chuyển hóa các khu vực mua bán hàng rong, không để phát sinh chợ tạm, điểm kinh doanh và điểm giữ xe lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè...