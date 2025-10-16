TP.HCM xem xét miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục cấp phép trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo triển khai các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu đề xuất trình UBND TP ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

"Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ", kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ.

UBND TP.HCM còn giao đơn vị này hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn thành phố.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về lập điều chỉnh, thay thế Quyết định số 56/2021 của UBND TPHCM về ban hành quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng, kiến nghị cho phép TP.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng.

Điều kiện đề xuất thí điểm là công trình phải nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị (với chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương ứng với yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với các công trình có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị đã được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể cho quy trình này, căn cứ vào lộ giới hẻm và quy định kiến trúc theo quy chế quản lý của thành phố.

Hiện, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố danh mục 118 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đang tiếp tục rà soát.

Để được miễn giấy phép xây dựng, cá nhân, tổ chức phải có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là đất ở. Đồng thời, công trình sẽ không được xây dựng nếu đất đang có tranh chấp, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, yêu cầu không thay đổi hiện trạng hoặc chuyển dịch tài sản.

Khi thiết kế và xây dựng nhà ở, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch theo quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt. Trước khi khởi công ít nhất 3 ngày, họ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương.