6 dự án nhà ở TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

UBND phường Bình Trưng công bố 6 dự án nhà ở riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện dự án.

The Global City là một trong 6 dự án tại phường Bình Trưng vừa được công bố đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) vừa công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Các dự án này bao gồm: Khu đô thị Sài Gòn Bình An (The Global City) gần 120 ha do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn đầu tư; Khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí rộng 30 ha do CTCP Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư.

Ngoài ra còn có Khu nhà ở tái định cư 17,3 ha của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2; Khu dân cư Bình Trưng Tây do Công ty Bảo Sơn đầu tư; Khu nhà ở gần 15 ha của Công ty Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây - Việt Nam và Khu nhà ở thấp tầng phường Bình Trưng Đông do Công ty bất động sản Bình Trưng thực hiện.

Ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Trưng, cho biết việc công bố các dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng là một trong những chính sách nhằm giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP.HCM.

Để được miễn giấy phép xây dựng, cá nhân, tổ chức phải có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là đất ở. Đồng thời, công trình sẽ không được xây dựng nếu đất đang có tranh chấp, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, yêu cầu không thay đổi hiện trạng hoặc chuyển dịch tài sản.

Khi thiết kế và xây dựng nhà ở, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch theo quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt. Trước khi khởi công ít nhất 3 ngày, họ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương.

Trong thời gian tới, UBND phường Bình Trưng sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đồng thời, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phủ kín các khu đô thị dọc theo tuyến đường trục chính để thực hiện miễn giấy phép xây dựng cho người dân và doanh nghiệp.

Tính đến đầu tháng 8, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đang tiếp tục rà soát.

Hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với UBND xã, phường tiếp tục rà soát, công bố các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình đã được phê duyệt hoặc chấp thuận, đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Song song đó, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn UBND các phường, xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hồi tháng trước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đề nghị thực hiện tương tự ở địa bàn tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, lập và công bố danh sách các khu vực đủ điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

"Thậm chí, tại TP.HCM, các khu vực có đường xá rõ ràng, lộ giới xác định, cần công bố ngay lập tức những nơi được phép xây dựng mà không nhất thiết phải chờ có quy hoạch chi tiết 1/500, vì số lượng khu vực có quy hoạch chi tiết rất ít. Mục tiêu là tạo cảm hứng và thực chất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Làm thực chất, chứ không phải làm để báo cáo", ông nhấn mạnh.