TP.HCM: Thu giữ hơn 41 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ

Gần 4 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ hơn 41 tấn hàng hóa và 102.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có cả mặt hàng cà phê.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM thu giữ hơn 41,5 tấn sản phẩm thực phẩm các loại trong 4 tháng đầu năm nay. Ảnh: DMS.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 16/4, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã cung cấp thông tin về việc kiểm tra, thu giữ, xử lý các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường trong những tháng đầu năm. Trong đó có vụ việc từ phản ánh một loạt người bán tổ chức livestream bán sản phẩm cà phê nhưng hầu hết thành phần pha trộn với nguyên liệu khác và phụ gia tạo hương cà phê.

Theo báo cáo, gần 4 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 251 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng thực phẩm. Tang vật vi phạm đã được cơ quan tạm giữ có hơn 41,5 tấn hàng hóa và 102.000 đơn vị sản phẩm, thực phẩm các loại (thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm bao gói sẵn…) với tổng trị giá ước tính hơn 5,5 tỷ đồng .

Đơn vị đã xử phạt với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm; đồng thời chuyển cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất thực phẩm giả.

Riêng mặt hàng cà phê, từ giữa năm 2025 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 10 vụ vi phạm, tạm giữ 370 kg hàng hóa, 290 lít phụ gia hương cà phê và 5 kg, 103 túi cà phê hạt không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá gần 134 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời xử phạt 155,1 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trong khi đó, năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, xử lý 268 vụ vi phạm, tạm giữ 301.387 đơn vị sản phẩm, 121 tấn thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, và xử phạt với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng . Trong đó, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tổng số tiền xử phạt là 4,3 tỷ đồng .

Theo cơ quan quản lý thị trường TP.HCM, sau sáp nhập TP.HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, việc luân chuyển hàng hóa vi phạm trở nên nhanh, khó lường và phức tạp. Việc kinh doanh hàng gian, hàng giả tại thị trường truyền thống và thương mại điện tử qua mạng xã hội và hình thức livestream vẫn là vấn đề nóng và cấp bách được xã hội quan tâm; đặc biệt đối với mặt hàng thực phẩm, mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Do đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố xác định đây là lĩnh vực trọng tâm cần tập trung kiểm tra, giám sát. Chi cục đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên tăng cường thu thập thông tin trên môi trường mạng, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.