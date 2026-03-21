Triệt phá ‘công xưởng kem trộn’ giữa lòng TP.HCM

Một “công xưởng kem trộn” hoạt động khép kín giữa khu dân cư vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, phơi bày quy trình sản xuất mỹ phẩm giả từ hóa chất không rõ nguồn gốc.

Tối 20/3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa triệt phá vụ án kinh tế quy mô lớn gây nguy hiểm cho người tiêu dùng nêu trên.

Công xưởng nơi sản xuất kem trộn kém chất lượng.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo). Kiểm tra một cơ sở sản xuất, công an phát hiện Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức pha chế, sang chiết và đóng gói mỹ phẩm ngay tại nhà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... Tất cả đều được in nhãn “hàng ngoại nhập”, song không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc.

Những sản phẩm bị làm giả thương hiệu để tung ra thị trường.

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, nguyên liệu không rõ thành phần, cùng hàng nghìn bao bì, tem nhãn được chuẩn bị sẵn. Việc sản xuất được thực hiện bằng các thiết bị thô sơ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguyên liệu được cung cấp từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành. Dù có đăng ký hoạt động hợp pháp, đối tượng bị xác định đã lợi dụng để sản xuất, gia công mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường.

Khám xét tại doanh nghiệp này, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện, bao bì không nhãn mác. Khi bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách tẩu tán tang vật nhưng bất thành.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã hình thành quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham làm đẹp nhanh của một bộ phận người tiêu dùng, các sản phẩm được bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất mỹ phẩm tại cơ quan công an.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các sản phẩm quảng cáo “trắng nhanh”, “hiệu quả tức thì” trên mạng xã hội; lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng để tránh “tiền mất, tật mang”.