Khởi tố chủ tiệm K.W Sneaker, thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng

Trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra và thu giữ số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu.

Đối tượng Nguyễn Trần Việt Hoàng tại Cơ quan Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố bất ngờ kiểm tra đồng loạt ba điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker, thu giữ số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại quận Nhiêu Lộc, TP.HCM) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của ông Hoàng đang kinh doanh hàng nghìn đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện mệnh lệnh ra quân cao điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra ba địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tọa lạc tại các số 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; 813 đường Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 đường Trường Chinh, phường Tân Bình (TP.HCM). Đại diện cơ sở là ông Nguyễn Trần Việt Hoàng.

Số lượng lớn đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Hộ kinh doanh K.W Sneater. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.412 đôi giày, dép mang nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsaku Tiger”.

Toàn bộ số hàng hóa này được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu, có tổng trị giá vi phạm lên đến hơn 3,3 tỷ đồng .

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận đã bắt đầu hoạt động buôn bán giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2/2023. Nguồn hàng được ông mua từ nhiều hội nhóm trên không gian mạng, hoàn toàn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Đáng chú ý, bản thân ông Hoàng thừa nhận biết rõ các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng do giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn cố tình buôn bán để kiếm thêm thu nhập.

Theo lời khai, từ trước đến nay, ông Hoàng đã tiêu thụ hàng nghìn đôi giày dép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng .

Cơ quan Công an TP.HCM nhấn mạnh, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, làm giảm uy tín của các thương hiệu chính hãng, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Lực lượng chức năng khẳng định, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với vụ việc.

Công an thành phố cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, hãy thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để cùng chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh, nói không với hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Công an TP.HCM khuyến cáo: Đối với người kinh doanh: Mọi hành vi buôn bán sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đều vi phạm pháp luật, có thể bị khởi tố hình sự. Đối với người tiêu dùng: Hãy là người tiêu dùng thông thái, tuyệt đối không ham rẻ để mua hàng giả, hàng nhái.