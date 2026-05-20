Phá đường dây buôn bán nước hoa giả liên tỉnh, giao dịch tới 200 tỷ đồng

Từ các hội nhóm kín rao bán “nước hoa hàng hiệu giá rẻ”, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán hàng giả liên tỉnh do hai chị em cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện nhiều hội nhóm kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa “hàng hiệu” với giá bán rẻ bất thường.

Ẩn sau những lời quảng cáo như “hàng chuẩn”, “xả kho”, “giá sỉ tận gốc” là dấu hiệu của hoạt động buôn bán hàng giả với quy mô lớn. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước nên việc xác minh, truy vết gặp không ít khó khăn.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh. Từ những tài khoản ảo trên không gian mạng, các trinh sát đã kiên trì rà soát từng dấu vết và dựng lên quy luật hoạt động của đường dây này.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là 2 chị em ruột Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Các loại nước hoa giả bị thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Các đối tượng chủ yếu đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa, thu lợi bất chính.

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100 nghìn sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỷ đồng .

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tam giam đối với Vũ Hồng Dương; Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (sinh năm 1997), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP.HCM, gồm: Lê Thị Tố Loan (sinh năm 1989), trú phường Bình Tây, TP.HCM; Phạm Thị Mỹ (sinh năm 1998), trú phường Phú Định, TP.HCM; Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1994), trú phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160.000 đồng đến 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng để kiếm lời.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.