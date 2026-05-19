Bị khởi tố vì 'biến' bếp điện từ Trung Quốc thành các hãng nổi tiếng

Trong quá trình được doanh nghiệp giao quản lý chi nhánh, Vũ Trung Kiên xé bỏ nhãn bếp điện từ xuất xứ từ Trung Quốc, dán nhãn hàng hóa giả có nguồn gốc từ Thái Lan, Đức.

Ngày 19/5, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trung Kiên (SN 1998, tạm trú tại 61 Trần Quốc Toản, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Buôn bán hàng giả".

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, khám xét nơi làm việc của Vũ Trung Kiên.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Trung Kiên được Công ty TNHH Cavahome (có trụ sở tại phường An Nhơn, TP.HCM) giao quản lý toàn bộ hoạt động nhập hàng, bán hàng tại Chi nhánh Nam Hải Luxury (có địa chỉ tại số 277 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình quản lý, Kiên nhận thấy khách hàng thường có tâm lý lo sợ chất lượng đối với sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc cũng như sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc được lắp ráp tại Việt Nam và thích sản phẩm bếp điện từ có nguồn gốc từ nước Thái Lan hoặc nước Đức.

Tuy nhiên, bếp điện từ do Công ty TNHH Cavahome cung cấp bán tại Chi nhánh Nam Hải Luxury đều có nguồn xuất xứ từ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam và trên sản phẩm đều được dán nhãn hàng hóa có in thông tin thể hiện về nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng đối với Vũ Trung Kiên.

Để thay đổi nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bếp điện từ nhằm dễ dàng tiêu thụ trên thị trường và nâng giá sản phẩm để kiếm lời, Vũ Trung Kiên đã tự đặt in nhãn hàng hóa của sản phẩm bếp điện từ do Công ty TNHH Cavahome cung cấp.

Trên nhãn hàng hóa do Vũ Trung Kiên tự đặt in, vẫn đề tên thương hiệu sản phẩm Canzy, nhưng thay đổi thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ nước Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam thành nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan và Đức. Đồng thời, thay đổi thông tin công ty xuất khẩu có địa chỉ từ Thái Lan, Đức.

Sau khi có được nhãn hàng hóa giả, Vũ Trung Kiên đã xé bỏ các nhãn gốc và dán nhãn hàng hóa giả này lên bếp điện từ rồi đưa ra thị trường bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.