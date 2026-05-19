Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm

Sáng 20/5, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày với Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội gồm 5 kiểm sát viên thực hành công tố và kiểm sát hoạt động xét xử.

Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

6 bị cáo khác bị cùng bị xét xử về tội danh trên gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế), Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT), Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng).

2 bị cáo bị xét xử về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ" là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế). Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức sơ sở 2.

Sai phạm thứ nhất thể hiện qua việc, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Sai phạm thứ hai là trong quá trình thực hiện 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm đã "giúp" một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Qua đây, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận đã hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng ; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (hành vi này, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng sẽ điều tra và xử lý theo quy định).

Sau khi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng ; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (hành vi này, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng sẽ điều tra và xử lý theo quy định).

Sai phạm thứ ba thể hiện qua việc, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) đã nhận 2 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền này.

Trong vụ án này, Viện KSND tối cáo cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ hai dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng .