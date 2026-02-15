Gần 29 tấn thực phẩm 'vô chủ' bị phát hiện trên đường vào TP.HCM

Cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng TPHCM phát hiện 2 xe tải đông lạnh chở gần 29 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng, chuẩn bị tung ra thị trường.

Nếu không bị chặn đứng kịp thời, số hàng này có thể len lỏi vào nhà hàng, quán ăn, thậm chí các bữa tiệc gia đình trong dịp cao điểm tiêu dùng cuối năm.

Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng gần 29 tấn, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng .

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2 xe tải đông lạnh mang biển số 89A–576.XX và 29H–278.XX đang dừng đỗ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, gồm: 13.900kg vú heo (nầm lợn), 8.374kg lạp xưởng, 520kg trứng gà non, 320kg lườn ngỗng, 2.100kg chả cây, 240kg chả tươi, 1.245kg bánh bao, 1.000kg mỡ heo, 765kg xúc xích và 360kg xương ống.

Xe hàng tập kết tại bãi đất trống hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đây là các loại thực phẩm đang được tiêu thụ phổ biến tại nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu đưa ra thị trường, số hàng hóa trên tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ lô hàng là ông V.V.T (SN 1986, hộ khẩu thường trú tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Người này khai nhận đã thu mua trôi nổi số thực phẩm trên qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để tiêu thụ kiếm lời.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng như thay đổi phương tiện vận chuyển, di chuyển qua nhiều tuyến đường, tập kết hàng tại khu vực chợ đầu mối và các bãi đất trống, công trường đang xây dựng thuộc phường An Phú Đông, phường Thới An để tránh bị phát hiện.

Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc theo quy định pháp luật.

Toàn bộ số hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng các sản phẩm đã hết hạn, biến dạng, có dấu hiệu ôi thiu, đổi màu, mùi vị bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về thực phẩm không đảm bảo an toàn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Đối với các cơ sở kinh doanh kho vận, bãi xe, cho thuê kho chứa hàng, cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay lưu chứa hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.