Bạo hành dã man 'vợ' còn vu khống lực lượng Công an trên mạng xã hội

Sáng 7/3, Thượng tá Bùi Đình Quang - Trưởng Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Tạ Quốc Hùng (SN 1995, trú tại thôn 7, xã Bờ Y) về hành vi đe dọa giết người.

“Không chỉ có hành vi bạo hành dã man với chính người sống như vợ chồng mình, đối tượng này còn sử dụng các tài khoản MXH ảo để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng Công an nhằm mục đích trục lợi và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật”, Thượng tá Bùi Đình Quang thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 22/02 (tức mùng 6 Tết nguyên đán Bính Ngọ), qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bờ Y, nhận được thông tin về một vụ bạo hành nghiêm trọng tại một nhà rẫy thuộc thôn Ngọc Tiền (xã Bờ Y). Ngay lập tức, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã đã triển đến hiện trường. Tuy nhiên lúc này, cả đối tượng và nạn nhân đã rời đi. Tiến hành truy xét, các ĐTV đã tìm được nạn nhân là chị H.T.D.H (SN 2004, trú tại tổ dân phố 7, xã Bờ Y) đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ.

Hiện trường nơi Tạ Quốc Hùng bạo hành chị H.

Tại cơ quan Công an, chị H cho biết: chị và Tạ Quốc Hùng chung sống như vợ chồng. Trước Tết nguyên đán, Hùng gửi 2 con nhỏ cho mẹ của mình bà Đ.T.M chăm sóc và mượn tiền để tiêu xài. Do mâu thuẫn, ngày mùng 6 Tết, Hùng đưa chị H vào nhà rẫy và yêu cầu bà nội trả lại con. Khi không thấy các con, Hùng đã dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, khống chế và buộc dây vào cổ chị H như hành vi treo cổ. Tiếp đó đối tượng túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas đe dọa đốt để uy hiếp tính mạng. Hành vi hung hãn này đã gây chấn thương tâm lý nặng nề cho chị H.

Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng và nạn nhân có biểu hiện sợ hãi không dám tố cáo, Công an xã đã phối hợp với Hội phụ nữ xã kịp thời động viên, bảo vệ và khai thác thông tin để làm rõ vụ việc.

Về phía Tạ Quốc Hùng, trong quá trình lẩn trốn liên tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi và chửi bới, gây áp lực lên bà M để đòi tiền nhưng không được. Để thực hiện mục đích đến cùng, Hùng đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo như “BrilliantElk5381”, “Hà Lê” để đăng tải thông tin bịa đặt rằng hai con nhỏ bị bà M bắt cóc. Đáng chú ý, đối tượng còn vu khống Công an xã không xử lý vụ việc dù đã báo cáo. Hùng còn liên tục công kích, nói xấu lực lượng chức năng khi thấy hình ảnh các cháu nhỏ đang được bảo vệ an toàn tại trường học. Ngoài ra, đối tượng còn gọi điện đe dọa giáo viên trường Mầm non Bình Minh, buộc họ phải giao con cho chị H nhằm mục đích khống chế chị H không được khai báo với cơ quan chức năng...

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị H và hai cháu nhỏ, Công an xã Bờ Y đã vận động gia đình đưa ba mẹ con đến trú ngụ tại 1 khách sạn trên địa bà xã, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của CBCS đơn vị. Song song với đó, lực lượng Công an xã tích cực truy lùng Tạ Quốc Hùng. Sau 6 ngày, Công an xã đã bắt giữ được Tạ Quốc Hùng khi đối tượng đang bán xe máy để có tiền khi tiếp tục bỏ trốn.

Theo hồ sơ, Tạ Quốc Hùng đã có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, vừa chấp hành xong án phạt tù tháng 6/2025 trở về địa phương.

Hiện vụ án đang được Công an xã Bờ Y tiếp tục củng cố chứng cứ, để phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố Tạ Quốc Hùng về hành vi “Đe dọa giết người”.