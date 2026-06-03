Đối tượng trộm bị camera an ninh ghi lại hình ảnh khi đang 'hành nghề' ở Hà Nội

Trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tại phường Việt Hưng (TP Hà Nội), hình ảnh của Trương Đình Nhật (SN 1998, quê Nghệ An) đã bị camera an ninh ghi lại.

Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Trương Đình Nhật (SN 1998; quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình "hành nghề" của đối tượng Trương Đình Nhật đã bị camera an ninh ghi lại.

Theo điều tra, rạng sáng 22/5, tổ công tác Công an phường Việt Hưng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại Khu đô thị Việt Hưng, nên đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Trương Đình Nhật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Trương Đình Nhật (SN 1998; thường trú tại: xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Đấu tranh khai thác, Nhật khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng. Cụ thể, ngày 11/5, đối tượng đột nhập vào Khu đô thị Việt Hưng trộm cắp 2 nhẫn vàng, một điện thoại di động Samsung và khoảng 3,7 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 20/5, đối tượng tiếp tục trộm cắp 180.000 đồng trong Khu đô thị Việt Hưng. Đáng chú ý, Nhật là đối tượng chấp hành xong án phạt tù vào ngày 20/10.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.