Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng Internet do Nguyễn Minh Hùng cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện tại một số xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để các ứng dụng công nghệ, vận hành ẩn danh thông qua website Viva88 nhằm quy tụ, lôi kéo các con bạc sát phạt bằng tiền.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi và khép kín nhằm đối phó với cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quyết tâm triệt phá tận gốc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Sau thời gian ngắn quyết liệt thu thập tài liệu và củng cố vững chắc chứng cứ, ngày 21/5, Ban Chuyên án thuộc Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào kết quả đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng chính: Bùi Hữu Minh (SN 1987, ngụ xã Hàm Kiệm); Võ Trí Hùng, (SN 1981, ngụ phường Mũi Né); Lê Hoàng Hải (SN 1974, ngụ xã Tuyên Quang) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1996, ngụ xã Hàm Thuận Bắc). Nguyễn Minh Hùng là đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ: Vào khoảng tháng 4/2026, đối tượng Bùi Hữu Minh đã chủ động liên hệ với Nguyễn Minh Hùng để mua một tài khoản cá cược bóng đá cấp đại lý trên website Viva88 với hạn mức quy đổi là 3.000 điểm.

Sau khi có tài khoản đại lý này, Bùi Hữu Minh tiếp tục phân chia, xé nhỏ thành nhiều tài khoản cấp thành viên (member) rồi giao lại cho các con bạc khác trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng mới để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Mục đích của Minh là để thu lợi bất chính từ việc hưởng tiền hoa hồng và phần trăm chênh lệch điểm.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng Võ Trí Hùng và Lê Hoàng Hải đã trực tiếp nhận các tài khoản member từ đường dây của Minh để cá độ bóng đá. Tổng số tiền giao dịch dùng vào hoạt động cá độ trong đường dây này tính đến thời điểm bị triệt phá là hơn 3,5 tỷ đồng .

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.​​