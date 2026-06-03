Xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Tháng 5, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách gần 191 tỷ.

Theo thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 thành phố, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong tháng 5, thị trường hàng hóa trên địa bàn nhìn chung ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Đối với mặt hàng xăng dầu, giá cả tiếp tục biến động theo các kỳ điều hành nhưng mức độ tăng giảm không lớn, không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Lực lượng Công an, Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh gần 1.800 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Đáng chú ý, tháng 5 là thời điểm triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026. Các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Qua kiểm tra, nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện lưu thông đã bị phát hiện và xử lý. Riêng lực lượng Quản lý thị trường đã buộc tiêu hủy hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu cùng 1,5 tấn bột mỳ quá hạn sử dụng. Kết quả này cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn thực phẩm không an toàn thâm nhập thị trường.

Song song với lĩnh vực an toàn thực phẩm, tình trạng kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng. Các đối tượng vi phạm ngày càng lợi dụng sự phát triển của môi trường số, các nền tảng thương mại điện tử và tâm lý chuộng hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để đưa hàng hóa vi phạm ra thị trường.

Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát. Nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tập trung ở các nhóm hàng thời trang, giày dép, quần áo và phụ kiện.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 5, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.378 vụ việc có dấu hiệu vi phạm và xử lý 1.233 vụ.

Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thời trang bán các sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Trong số này có 214 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu; 232 vụ hàng giả và 787 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế cùng các hành vi vi phạm khác. Cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ án với 13 bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng đạt hơn 190,7 tỷ đồng . Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 48 tỷ đồng ; truy thu thuế trên 141,6 tỷ đồng ; số còn lại là tiền thu từ bán hàng hóa bị tịch thu.

Kết quả trên phản ánh hiệu quả của sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế cùng các cơ quan chuyên môn của thành phố. Hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra liên ngành và phối hợp giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố lân cận đã góp phần nâng cao khả năng phát hiện, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu vi phạm.

Trong tháng 5, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cũng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị. Đáng chú ý, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 của nhiều địa phương phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên và Thái Nguyên nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra, xử lý các vụ việc liên tỉnh.

Đánh giá về kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho rằng các sở, ngành và địa phương đã bám sát diễn biến thị trường, chủ động triển khai các kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, góp phần giữ ổn định môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Bước sang tháng 6, Hà Nội xác định tiếp tục duy trì áp lực cao đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường nắm bắt tình hình trên thực địa và không gian mạng; tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, xăng dầu, hàng tiêu dùng, hàng hóa có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

"Với những giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, minh bạch lành mạnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng", đại diện Cơ quan Thường trực BCĐ 389 thành phố Hà Nội nêu rõ.