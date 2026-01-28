Vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Trương Thị Bắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận việc dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. Kết quả giám định cụ bà bị gãy xương sườn.

Ngày 28/1, tin từ Viện KSND Khu vực 3 Hà Nội cho biết đơn vị phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Nhân thân bị can Trương Thị Bắc từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, cuối tháng 11/2025, bà H.T.N. (SN 1944, trú tại ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nhập viện điều trị do vấn đề sức khỏe.

Bị can Trương Thị Bắc.

Trong thời gian nằm viện, gia đình bà N. được giới thiệu Trương Thị Bắc là người có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi nên đã thuê Bắc đến nhà chăm sóc bà N. toàn thời gian.

Tối 10/1/2026, khi đến thăm, người thân phát hiện vùng mắt, trán và đầu của bà N. xuất hiện nhiều vết bầm tím. Khi được hỏi, Trương Thị Bắc giải thích nguyên nhân do bà N. bị ngã.

Tuy nhiên, nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh C. (con trai bà N.) đã kiểm tra dữ liệu camera gia đình và phát hiện nữ giúp việc nhiều lần có hành vi tác động thô bạo, hành hạ bà N.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an phường Hai Bà Trưng. Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ dấu hiệu xâm hại bà N. thông qua dữ liệu camera và lời khai của những người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình chăm sóc, Trương Thị Bắc nhiều lần có hành vi hành hạ, đánh đập bà N. (người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc hoàn toàn vào đối tượng này).

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Bắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận việc dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. trong các ngày từ 6/1 đến 8/1/2026. Lời khai của Bắc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra.

Kết luận sơ bộ giám định pháp y thương tích ngày 26/1/2026 của Trung tâm Pháp y Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho thấy, bà H.T.N. bị gãy mới xương sườn số 2 bên phải và gãy cũ nhiều xương sườn ở hai bên, với thời điểm hình thành tổn thương khác nhau.

Viện KSND Khu vực 3 Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý vụ án theo quy định.