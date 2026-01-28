Ông chủ Công ty LanQ khai gì trước tòa?

TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng 22 bị cáo liên quan trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Trong số 23 bị cáo của vụ án, bị cáo Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ) bị xét xử về 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Theo cáo buộc, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Ngày 30/12/2019, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh theo diện Bảo hiểm y tế (BHYT) với BHXH tỉnh Bắc Giang.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử.

Theo quy định, Bệnh viện LanQ được tự tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc. Lợi dụng việc này, bị cáo Quyền đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Phạm Văn Cách về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho Công ty LanQ, đảm bảo Công ty Sơn Lâm trúng thầu với giá cao, thanh toán được nhiều tiền từ BHXH tỉnh Bắc Giang.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyền khai rằng trước đây bị cáo thường lấy giá thuốc trúng thầu của Sở Y tế tỉnh để lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Tuy nhiên, vào năm 2020, do dịch bệnh, thuốc khan hiếm, giá lên cao, Công ty LanQ không thể mua được thuốc với giá này, buộc phải tổ chức đấu thầu.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc là người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với tổng số tiền 47 tỷ đồng.

Khi tổ chức đấu thầu, bị cáo Quyền có nhờ Công ty Sơn Lâm hỗ trợ nhưng không có thỏa thuận ăn chia. Sau khi tổ chức đấu thầu xong, trong 3 tháng đầu tiền, Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc ổn định.

Sau này các mẫu thuốc không đảm bảo, không được sao đúng tiêu chuẩn của Công ty LanQ, nên bị cáo Quyền trả hàng nhiều lần. Sau đó, 2 bên có ngồi lại làm việc với nhau.

Phía Công ty LanQ đề nghị Công ty Sơn Lâm không cung cấp một số vị thuốc. Đơn vị cung cấp thay thế là Công ty CQB. Do Công ty CQB không phải là đơn vị trúng thầu, nên không thanh toán được với BHXH. Để hợp thức hóa vấn đề này, Công ty Sơn Lâm sẽ lấy thuốc của Công ty CQB và đóng mác Sơn Lâm cung cấp cho Công ty LanQ.

Bị cáo Thân Đức Lai, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bắc Giang cũ.

Cáo buộc cho rằng 2 bên đã thỏa thuận Công ty Sơn Lâm vẫn được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Quyền phủ nhận việc này và khẳng định "tôi và anh Cách không có thỏa thuận gì về ăn chia".

Trước lời khai này của bị cáo Quyền, chủ tọa phiên tòa đã gọi bị cáo Phạm Văn Cách lên đối chất. Bị cáo Cách khai sau khi bán hàng được 3 tháng, thì 2 bên có ngồi vào thương thảo.

"Tôi có nói chúng tôi vay ngân hàng sắp đáo hạn mà cứ trả hàng đi trả hàng lại thì tôi sợ bị nợ xấu. Anh Quyền nói "thôi anh hỗ trợ 18%", bị cáo Cách khai. Tuy nhiên, theo lời khai của ông chủ Công ty Dược Sơn Lâm, thực tế chưa nhận được tiền vì BHXH chưa thanh toán.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm.

Trả lời xét hỏi của VKS, bị cáo Nguyễn Văn Quyền thừa nhận hành vi mà cáo trạng đã nêu, nhưng mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem lại vì bản thân không chiếm đoạt đồng nào.

"BHXH đã tạm ứng cho tôi 40 tỷ đồng nhưng thực tế tôi mua thuốc nhiều hơn 54 tỷ đồng . Giá tôi được thanh toán là giá của Sở Y tế, tôi muốn mua giá đó cũng không được…", bị cáo Quyền giải thích.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền cũng khẳng định Công ty LanQ đã mua thuốc có chất lượng tốt hơn hoặc tương đương với Công ty Sơn Lâm.

Về vấn đề này, bị cáo Cách khẳng định trước khi dán nhãn Sơn Lâm, thuốc của Công ty CQB đều được đem đi giám định và đạt yêu cầu của pháp luật. Bị cáo Phạm Văn Cách sau đó nói thêm: "Thuốc của Công ty Sơn Lâm đều được nhập khẩu có CO, CQ đầy đủ".