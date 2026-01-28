Chủ tịch Sơn Lâm và LanQ câu kết lấy hàng chục tỷ bảo hiểm như thế nào

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử 23 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế, địa phương.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Sơn Lâm), bị cáo Lê Văn Tình (Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm) và bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị xét xử về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Ngày 30/12/2019, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Bắc Giang.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ.

Theo quy định, Bệnh viện LanQ được tự tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã bàn và thống nhất với bị cáo Phạm Văn Cách nội dung: Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho Công ty LanQ, đảm bảo Công ty Sơn Lâm trúng thầu với giá cao, thanh toán được nhiều tiền từ Bảo hiểm xã hội Bắc Giang.

Trước bục khai báo, bị cáo Quyền cho biết trước đây bị cáo thường lấy giá thuốc trúng thầu của Sở Y tế để lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Tuy nhiên, năm 2020, do dịch bệnh, thuốc khan hiếm, giá lên cao, Công ty LanQ không thể mua được thuốc với giá này, buộc phải tổ chức đấu thầu.

Khi tổ chức đấu thầu, bị cáo nhờ Công ty Sơn Lâm hỗ trợ, nhưng không có thỏa thuận ăn chia. Sau khi tổ chức đấu thầu xong, trong 3 tháng đầu tiền, Công ty LanQ cung cấp thuốc ổn định. Khi các mẫu thuốc không đảm bảo, không đúng tiêu chuẩn của Công ty LanQ, nên bị cáo Quyền trả hàng nhiều lần.

Vì thế, 2 bên có làm việc lại với nhau. Phía Công ty LanQ đề nghị Công ty Sơn Lâm không cung cấp một số vị thuốc. Đơn vị cung cấp thay thế là Công ty CQB.

Bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm.

Tuy nhiên, Công ty CQB không phải là đơn vị trúng thầu, nên không thanh toán được với bảo hiểm xã hội. Để hợp hóa vấn đề này, Công ty Sơn Lâm cam kết sẽ lấy thuốc của Công ty CQB và đóng mác Công ty Sơn Lâm cung cấp cho Công ty LanQ.

Cáo trạng xác định 2 bên thỏa thuận Công ty Sơn Lâm vẫn được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống và bị cáo Quyền đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội Bắc Giang. Nhưng do bảo hiểm xã hội chưa thanh toán toàn bộ tiền và Công ty LanQ cũng cần tiền để đầu tư xây dựng bệnh viện nên chưa trả tiền cho bị cáo Cách như đã thỏa thuận.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyền phủ nhận việc này và cho rằng, mình và bị cáo Cách không có thỏa thuận gì về ăn chia.

Để làm rõ lời khai của bị cáo Quyền, Hội đồng xét xử gọi bị cáo Cách đối chất. Bị cáo Cách khai rõ: "Sau khi bán hàng được 3 tháng, thì 2 bên có thương thảo. Tôi nói với bị cáo Quyền rằng, chúng tôi vay ngân hàng sắp đáo hạn mà cứ trả hàng đi trả hàng lại thì tôi sợ bị nợ xấu. Lúc đó, bị cáo Quyền trả lời, vậy anh hỗ trợ 18%", bị cáo Cách khai.

Bị cáo Quyền thừa nhận hành vi mà cáo trạng đã xác định, nhưng mong Hội đồng xét xử xem lại vì bản thân không chiếm đoạt đồng nào. "Bảo hiểm xã hội đã tạm ứng cho tôi 40 tỷ đồng , nhưng thực tế bị cáo mua thuốc nhiều hơn 40 tỷ đồng . Giá bị cáo được thanh toán là giá của Sở Y tế …", bị cáo Quyền giải trình.