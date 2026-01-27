Khởi tố 4 người trong vụ án gây ô nhiễm môi trường tại xã Bát Tràng

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố 4 người về hành vi gây ô nhiễm môi trường tại xã Bát Tràng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden, đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng. Khu đất này không được che chắn, thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thông qua việc thuê khoảng 2.000 m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Quá trình điều tra làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m2, tương đương 7.117,73 m3. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Khu vực tập kết, chôn lấp đất, trạc thải trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường"; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật và bảo vệ môi trường sống của nhân dân Thủ đô.