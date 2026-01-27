Khởi tố, bắt tạm giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Hành hạ người khác", quy định tại khoản 2, Điều 140 BLHS.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận tin trình báo của anh Nguyễn Chính C. (trú tại Hà Nội) về việc mẹ anh là bà N. (82 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại trong quá trình được thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc. Qua kiểm tra camera gia đình, anh C. phát hiện người giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phátvhuy phong trào thi đua "Ba nhất" theo mô hình "Chủ động nhất, quyết liệt nhất, sáng tạo nhất, bảo đảm, kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ"; Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ dấu hiệu phạm tội; đồng thời báo cáo cấp trên, phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trương Thị Bắc (SN 1979). Ảnh: CAHN.

Nạn nhân được đưa đi giám định thương tích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, người yếu thế. Kết quả điều tra xác định, trong các ngày từ 6/1 đến 8/1/2026, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. trong quá trình chăm sóc tại nhà riêng của nạn nhân.

Khi gia đình phát hiện và trình báo, đối tượng khai báo gian dối nguyên nhân thương tích. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án tiếp tục được làm rõ. Việc xử lý nhanh chóng, nghiêm minh vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong bảo vệ người cao tuổi, người yếu thế, đồng thời khẳng định quan điểm không dung thứ, không bao che đối với các hành vi xâm hại sức khỏe, nhân phẩm con người, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và niềm tin của Nhân dân.