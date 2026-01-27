Hoãn phiên tòa xử 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê Hà Nội

Phiên tòa xét xử "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên và đàn em trong vụ đánh người ở quán cà phê tạm hoãn do nhân chứng vắng mặt.

Chiều 27/1, TAND khu vực 3 Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, ở xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, ở xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, do nhân chứng vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và sẽ mở lại vào sáng 30/1.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 3 Hà Nội, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán, trong khu đô thị tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc, nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ tại tòa.

Do vậy, Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh Đ. ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Ở giai đoạn điều tra, anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần, nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar, thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.