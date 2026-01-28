Cựu Chủ tịch Tổng công ty Xi măng Việt Nam trần tình về sai phạm

TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Chung bị xét xử về 2 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Quá trình thẩm vấn vào chiều 26/1, chủ tọa phiên tòa đã nhắc lại 3 hành vi bị cáo buộc của bị cáo Chung. Thứ nhất, bị cáo Chung là người quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê (Dự án Trung tâm Vicem).

Thứ hai, bị cáo biết rõ các số liệu đầu vào được nâng khống, nhưng vẫn ký các văn bản liên quan đến thực hiện lập và triển khai dự án.

Thứ ba, bị cáo biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là hình thức nhưng bị cáo không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư là hơn 1.200 tỷ đồng và hiện nay vẫn không khai thác được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 380 tỷ đồng .

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Về những sai phạm nêu trên, bị cáo Lê Văn Chung thừa nhận là người quyết định trực tiếp, có ký văn bản, giấy tờ. Nhưng việc nâng khống số liệu, bị cáo Chung giải trình rằng theo phân cấp của Tổng công ty thì dự án này giao cho Tổng giám đốc là bị cáo Nguyễn Ngọc Anh làm đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm lập báo cáo khả thi, thẩm định tính hiệu quả dự án. Các số liệu xung quanh vấn đề này, bị cáo Chung không nắm được.

Bị cáo Chung nói rằng thời điểm đó "rất vất vả" vì đang làm 5 dự án xi măng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về dự án Trung tâm Vicem, Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên là những người chịu trách nhiệm trước HĐTV. Sau này, CQĐT chỉ ra các sai phạm, thì "bị cáo cũng đã nhận thấy sai phạm của mình".

Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung cũng thừa nhận bản thân đã ký văn bản nâng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 1.400 tỷ đồng lên hơn 1.900 tỷ đồng vào ngày 23/9/2010, chỉ 3 ngày sau khi UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

"Bị cáo đã tin vào báo cáo của chủ đầu tư và cho rằng hồ sơ dự án đã xong, đã có đầy đủ thủ tục còn lại một số vấn đề về mặt kỹ thuật thì chỉnh sửa sau. Đấy là cái sai của bị cáo", bị cáo Chung khai.

Cựu Chủ tịch Vicem cũng trần tình rằng bấy giờ bị cáo không phát hiện ra quá trình mà bị cáo Long với anh em làm báo cáo với tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng có sai phạm, lúc bấy giờ chưa phát hiện ra được.

Đến khi nâng tổng mức đầu tư lên 1.900 tỷ đồng là theo hợp đồng tư vấn giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam với nhà thầu Đức, chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm lập báo cáo, không phải ai chỉ đạo mà làm theo phân cấp, phân quyền.

Quá trình triển khai dự án có tài liệu thể hiện giá cho thuê văn phòng chỉ từ 20 USD /m2, nhưng sau đó trong thời gian ngắn thì đã thay đổi mức giá lên 40 USD , rồi 50 USD .

Lý giải việc này, bị cáo Chung cho rằng "bị cáo đã ủy quyền cho anh em ở dưới làm, bị cáo thực sự là không nắm được việc đó".

Theo cáo buộc, khi thực hiện gói thầu số 19 của Dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và bị cáo Dư Ngọc Long cựu Trưởng ban QLDA đã cấu kết với, thông đồng với bị cáo Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty EON thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán.

Sau đó, bị cáo Thu đã đưa cho Dư Ngọc Long số tiền hơn 3,2 tỷ đồng . Nhận số tiền này, bị cáo Long đã dưa cho vị cáo Chung 200 triệu đồng.

Trình bày về số tiền trên, cựu Chủ tịch Vicem khẳng định không chỉ đạo bị cáo Long tạo điều kiện cho EON trúng thầu. Bị cáo Long có đến biếu quà chúc Tết, nhưng bị cáo "không giở ra xem", "không biết là tiền gì", "không biết việc Công ty EON trích lại 5%".

"Bị cáo chỉ nghĩ sắp nghỉ hưu thì anh em đến biếu Tết và thực ra đưa làm vài lần nhưng bị cáo không để ý", cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung nói… Đến nay, bị cáo Chung đã nộp lại số tiền 200 triệu đồng.