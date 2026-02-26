Tạm giữ người đàn ông nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái

Trong các ngày 19-22/2, Minh đã nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi, gây thương tích cho các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (SN 1994, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con".

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi), con gái của Minh, bị bố đẻ trói và dùng tay, chân cùng chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 25/2, cơ quan Công an xác định Phan Văn Minh có hành vi ngược đãi, hành hạ con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993) đang mang thai.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến 22/2/2026 đã 4 lần đánh đập, hành hạ vợ và con do mâu thuẫn sinh hoạt, khi các nạn nhân làm trái ý mình.

Theo cơ quan Công an, Phan Văn Minh là đối tượng có tính chất côn đồ, thường xuyên sử dụng bạo lực đối với người thân trong gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.