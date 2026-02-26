Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng 'khóa đầu, khóa đuôi' xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

  • Thứ năm, 26/2/2026 10:40 (GMT+7)
Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội "Gây rối trật tự công cộng". Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

Trước đó, sáng 18/2 (mùng 2 Tết), tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T đi chúc Tết thì gặp một ôtô màu trắng của Nguyễn Viết Linh (SN: 1985, ở TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khoi to doi tuong, khoa dau, khoa duoi xe anh 1

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Viết Linh.

Khi được đề nghị di chuyển, thì Nguyễn Viết Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc thì chiếc xe chắn đường mới dời đi.

Liên quan sự việc, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức.

Khoi to doi tuong, khoa dau, khoa duoi xe anh 2

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Viết Linh. Ảnh: Cẩm Nhung.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.

https://baohatinh.vn/khoi-to-doi-tuong-khoa-dau-khoa-duoi-xe-ngay-mung-2-tet-o-phuong-tran-phu-post306422.html

Ngọc Khánh/Báo Hà Tĩnh

