Vào tiệm vàng vờ mua dây chuyền rồi chạy

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Cửa Ông và người dân bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tại hiệu vàng.

Nghi phạm liên quan vụ cướp là Hồ Thiên Mạnh (SN 1996) trú tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Do không có tiền chi tiêu, ngày 21/2/2026, anh ta đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng trên địa bàn. Để gây án, Mạnh đã chuẩn bị 1 con dao cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan Công an.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng thuộc địa bàn phường Cửa Ông giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ, trị giá khoảng 85 triệu đồng cho xem, lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Cửa Ông và quần chúng nhân dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hồ Thiên Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý: Nâng cao cảnh giác khi giao dịch với khách hàng lạ, nhất là vào thời điểm cuối ngày; Trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, chuông báo động; Bố trí nhân viên bảo vệ hoặc phương án bảo đảm an ninh phù hợp; Khi phát hiện, khống chế đối tượng phạm tội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tránh manh động gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.