Cặp vợ chồng trẻ tham gia đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Vợ chồng Công sử dụng tài khoản ngân hàng, đăng ký tên mình cho các đối tượng ở Campuchia thuê để tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố, đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 14 bị can. Trong đó, 2 bị can bị đề nghị truy tố về về tội "Tổ chức đánh bạc" và 12 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Đánh bạc".

Quá trình điều tra xác định, Mạc Duy Công (SN 1991) và vợ là Nguyễn Thị Quế Phương (SN 2002, trú tại phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) đã sử dụng các tài khoản ngân hàng, có nhận diện khuôn mặt khi chuyển tiền, đăng ký tên mình cho các đối tượng bên Campuchia thuê để tổ chức đánh bạc trên mạng Internet và được hưởng số tiền 14.000 USD (khoảng 350 triệu đồng). Tổng số tiền các bị can còn lại sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng Internet là hơn 1,1 tỷ đồng .

Do vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc có sự móc nối giữa các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự trên để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.